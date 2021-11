Bullsi so prvi izziv v seriji resnih preizkusov

Mavericksi so v prvih desetih tekmah izrabili urnik z nekoliko lažjimi tekmeci in nanizali deset zmag. V tem nizu manjka dobra igra proti ekipam, ki veljajo za favorite. Atlanta, Denver in Miami so jih premagali prepričljivo, zato so žrebci iz Teksasa brez dvoma željni dokazovanja. Priložnosti bo dovolj, v prihodnjih dneh jih čakajo Denver, Phoenix in Clippersi, tudi San Antonio bo po dveh porazih žele čim dražje prodati svojo kožo. Serijo začenjajo v Chicagu, ki ima enak začetni izkupiček sezone (7 zmag, 3 porazi). Bullsom po letih ukročenosti znova rastejo rogovi, odličnemu branilcu Zachu LaVinu se je med zimsko razprodajo v Orlandu pridružil izvrsten črnogorski center Nikola Vučević, nato so dodali še prekaljenega veterana DeMara DeRozana, Lonza Balla in Alexa Carusa. Rezultat je trenutno sedmi napad lige in četrta obramba, to jih skupaj postavlja na peto mesto NBA. Kar bo dober vatel za merjenje trenutne moči Dallasa.

Ta je odvisna predvsem od razpoloženja Luke Dončića. Kadar tekme začenja odločno in prodira do obroča, se tekmecem ne piše nič dobrega ali pa je rezultat vsaj izenačen. Toda njegova učinkovitost je v dosedanjem poteku precej nihala, v zadnjih treh tekmah je ob 17 podajah petnajstkrat izgubil žogo. Del tega je razumevanje nasprotnih obramb, da ga morajo odrezati od preostalih Mavericksov, še posebej, ko na igrišču ni drugega organizatorja igre. Slovenec lahko preigra vsako obrabno postavitev, toda to mu pije molči in načenja njegov igralni ritem. Chicago ima na voljo vrsto odličnih obrambnih igralcev, od vztrajnega Carusa, Balla, Derricka Jonesa mlajšega, če je sila, lahko nadenj pošjejo tudi DeRozana. Zadnja srečanja so pokazala, da je dober odgovor Jalen Brunson, ki lahko ne samo vzame žogo v roke in razigrava napad, pač pa tudi sam prodira in polni koš. S povprečjem 15 točk, 5,1 skoka in 4,5 podaje je zapolnil veliko praznino v sestavi Dallasa, vse bolje igra tudi zadnji newyorški paket, Reggie Bullock in Frank Ntilikina, oba sta močno okrepila klop Dallasa .

Največ pozornosti je še vedno deležen prvi prišlek iz vzhodne obale, Kristaps Porzingis. Po zgodnji poškodbi hrbta je odigral dve temi in pokazal prebliske svoje odličnosti, ki mu je prinesla vzdevek samorog, a tudi nekaj zarjavelosti po petih tekmah sedenja. Proti Bostonu je bil odličen, napadal je obroč, zadel več kot polovico metov in zbral 21 točk. Tudi v ponedeljek je začel odločno, morda celo preveč, saj je hitro zbral tri osebne napake, kar je pomenilo zgoden odhod na klop. Trener Jason Kidd je zadovoljen, "dobro se giblje, preigrava z žogo, ni ga strah premikanja." V obrambi še vedno ni strah in trepet napadalcev, kot je bil v v izolirani končnici v Orlandu, posebej manjši igralci prehitro najdejo pot mimo njega. A je že precej boljši kot v minuli sezoni, ko se je otepal poškodb. "Najbolj pomembno je, da moje telo zdravo in lahko igram, to lahko počnem zelo dobro. Sedaj precej bolje poznam svoje telo, vem kako se lotiti vseh malih nadlog, da prej minejo. Poleg tega se po nekaj letih v tej ligi naučiš veliko stvari, veš kakšne trika imaš na voljo," je dejal. Proti Chicagu bo moral uporabiti ves svoj nabor trikov, če se bodo Mavericksi želeli veseliti nove zmage.