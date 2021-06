Christianu Eriksenu ponudili pregled v zagrebški bolnišnici

Eriksen se lahko za življenje zahvali hitri intervenciji moštvenih kolegov ter medicinske službe, ki so ga rešili s hitro intervencijo že na samem igrišču. Čeprav so profesionalni športniki zaradi večje verjetnosti srčnih težav večkrat letno kardiološko pregledani, naj navadni pregledi ne bi bili dovolj učinkoviti za predhodno odkrivanje potencialnih srčnih težav. Predsednik zdravstvene komisije hrvaške nogometne zveze prof. dr. Dragan Primorac je o tem dejal: "Kot poroča eden vodilnih znanstvenih časopisov New England of Journal Medicine, kar 40 odstotkov nenadnih smrti zaradi zastoja srca ostane nepojasnjenih. Pri razumevanju mehanizma nastanka in preprečitve tragičnih srčnih zapletov imajo ključno vlogo genetika in druge znanstvene discipline s področja multi-OMICS analize. V kolikor so v raziskavi odkrite genetske mutacije, se lahko optimizira potek nadaljnjega zdravljenja in prepreči morebitne ponovitve srčnih težav, ker pa gre za genetske težave, je njihovo odkrivanje zelo pomembno tudi za bolnikove otroke."

Predsednik hrvaške nogometne zveze Davor Šuker je s hrvaškim modelom preprečitve nenadnih smrti športnikov zaradi srčnih težav seznanil tudi predsednika Fife Giannija Infantina ter predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.