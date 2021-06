Claressa Shields z zmago začela kariero v mešanih borilnih veščinah

Na četrtem dogodku letošnje sezone PFL (vse pretekle borbe si lahko pogledate na VOYO) je v glavni borbi večera debitirala dvakratna olimpijska prvakinja in neporažena boksarka, Claressa Shields. Dan pred svojim 35. rojstnim dnevom ji je prvi nastop v kletki nameravala pokvariti Brittney Elkin, ki je z odmevno zmago želela končati serijo treh zaporednih porazov.

V prvi rundi ni bilo toliko 'tipanja', kot ga je napovedala Elkinova. Takoj je bilo jasno, da mora Shieldsova zaradi boksarskih spretnosti biti blizu Elkinove, Brittney Elkin pa je to takoj izkoristila za rušenje tekmice in borbo na tleh. Do konca prve runde sta se tekmici borili v parterju in zadnji dve minuti in pol se je morala Shieldsova braniti napadov Elkinove od odzadaj. Druga runda je potekala podobno kot prva. Shieldsova je poskušala boksati, Elkinova pa jo je brez težav spravila v parter in tam nadzorovala borbo do konca runde. V tretji rundi pa je Elkinova že po 13 sekundah poskusila s slabim rušenjem, ki je bilo verjetno posledica močnega udarca Shieldsove le nekaj sekund pred tem. Shieldsova je rušenje obranila in Elkinovo obdržala v težkem položaju. Ko je najboljša boksarka vseh časov izvedla serijo močnih udarcev v glavo nemočne nasprotnice, je bil sodnik prisiljen dvoboj ustaviti in Shieldsova je lahko slavila prvo zmago v mešanih borilnih veščinah.

V takojšnjem odzivu po borbi je dejala: "Počutim se, kot da sanjam, to je noro!" Med čakanjem na razglasitev zmagovalke pa je še dodala: "Desna roka, punči ... Nikoli me ne razočara!"