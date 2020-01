Clippersi želijo ponoviti lekcijo o ustavljanu Dončića

Napadalni stroj Dallasa je novembra hrumel v najvišjih obratih, tekmeci so samo nemočno opazovali, kako jim polnijo koš. Potem so v mesto prišli Kawhi Leonard in druščina ter ohromili poplesavanje čudežnega dečka, ki je zadel le 4 od 14 metov, nobenega za tri, kar sedemkrat je izgubil žogo, Mavericksi skupaj dvajsetkrat. Po besedah trenerja Clippersov Doca Riversa imajo njegovi obrambni asi še posebno veselje razoroževati najboljša napadalna orožja v ligi NBA. "Veselijo se igre proti LeBronu (Jamesu), proti Luki (Dončiću), proti Giannisu (Antetokounmpu)," je dejal pred tekmo in dodal, da se "morda ne bi smeli, fant je zelo dober".

MOŠTVI

V drugi polovici sezone Leonard začenja igrati po svojih resničnih zmožnostih, prejšnji teden je imel povprečje 38 točk, 5 podaj in 4,7 skoka na tekmo, kar mu je prineslo naziv najboljšega igralca tedna v zahodni konferenci. "Zadevam. Tako preprosto je. Zadevam," je s svojo pregovorno jedrnatostjo utemeljil zadnje dosežke. "Moji soigralci so bolj agresivni, bolj odločni in to je to." Mojster obrambe Patrick Beverley pravi, da je "Dallas še eno moštvo s silovitim napadom, toda mi skozi vso tekmo dosledno počnemo stvari, ki jih moramo, kar nas postavi v položaj, da lahko zmagamo".