Conor McGregor maskoto Miami Heatov z nokavtom 'poslal' v bolnišnico

Reklamni trik, ki naj bi promoviral poslovno sodelovanje kontroverznega irskega zvezdnika borilnih veščin Conorja McGregorja in košarkarske ekipe Miami Heat, je ušel izpod nadzora. Med četrto tekmo finala košarkarske lige NBA, na kateri sta se pomerili ekipi Miami Heat in Denver Nuggets, je namreč McGregor svoje pesti zavihtel nad maskoto košarkarske ekipe.

Po incidentu se je oglasil tudi predsednik UFC Dana White , ki je podvomil v uveljavljeno prakso maskot, ki od profesionalnih borcev pogosto prejmejo udarce. Že v preteklosti je namreč prišlo do več podobnih incidentov. Leta 2018 je so namreč nekdanjega svetovnega boksarskega prvaka v težki kategoriji Deontaya Wilderja povabili, naj svojo moč predstavi na maskoti hotdoga. Osebi, ki je bila oblečena v kostim, naj bi z udarcem domnevno zlomil čeljust.

Maskoto so nato trije moški odvlekli z igrišča, kasneje pa so jo morali po poročanju Sky Newsa odpeljati na urgenco v bližnjo bolnišnico. Iz Miami Heat so sporočili, da je zaposleni, ki ga niso identificirali, prejel zdravila proti bolečinam ter da po dogodku počiva doma.

"Kakšne posledice pričakujete? Iz česa mislite, da so narejene maskote? No, razen če gre za maskoto Zlatih vitezov, ki ima na sebi kovinsko čelado. Zagotovo ne bi dovolil, da me profesionalni borec udari v obraz. To se mi ne zdi najbolj pametna ideja," je dejal White, ki je videl oba omenjena incidenta.