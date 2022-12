Dakarski trening v največjem peskovniku na svetu

Simon je že petkrat premagal pasti te najzahtevnejše dirke na svetu in v svojem razredu, kjer zunanja pomoč (mehanikov) ni dovoljena, najtežje etape končal tudi med najhitrejšimi tremi, a seveda dodatne izkušnje v pesku nikoli niso dovolj. Še posebno letos, ko se pričakuje najtežji Dakar zadnjega desetletja. Podaljšana trasa, visoke sipine in pa težja navigacija z različnimi potnimi knjigami je tisto, kar poleg 5000 kilometrov brezpotnih hitrostnih preizkušenj preži tokrat na dirkače v Savdski Arabiji.

Simon v Emiratih dela kot inštruktor in vodič za terensko vožnjo v puščavi – v šoli, ki jo vodi najboljši in tudi najbolj izkušen arabski motociklistični dirkač Mohammed Balosshi. Tako se uči od mojstra sipin in seveda kljub svojim osmim odpeljanim Dakarjem veliko intenzivneje nabira izkušnje. Za trening je že oddirkal tudi nekaj lokalnih peščenih motokros dirk in tudi dubajsko bajo. Sedaj upa, da bo letošnji Dakar res tako peščen kot obljubljajo organizatorji.