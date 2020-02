Dallas bo Atlanto skušal preboleti s krotenjem Timberwolvesov

Dallas barko uravnava proti Minnesoti, drugem najslabšem moštvu zahoda, ki je v goste prišla brez poškodovanega prvega zvezdnikaKarla-Anthonyja Townsa, druga dva igralca, ki sta na prvem srečanju dosegla največ točk, Robert Covington in Andrew Wiggins, pa ne igrata več za Timberwolvese. Zato pa so okrepljeni z nevarnim D’Angelom Russellom. Ta je v nedeljo proti Denverju (Minnesota je izgubila 128:116) počival, zato bo toliko bolj pripravljen na izzivanje domače obrambe. Dončićev nastop so pred tekmo označili kot verjeten, vprašljiv je bil Willie Cauley-Stein (osebni razlogi).

Srečanje v Atlanti je bilo za Dallas dvojno boleče, saj so takoj na začetku izgubili še Jalena Brunsona (ne bo igral proti Minnesoti), a kljub temu vse do konca imeli tekmo v rokah. Do zadnje četrtine so uspešno ustavljali Traea Younga, potem je dokazal, zakaj je eden najboljših mladih igralcev v NBA. Igrati dve noči zapored v tako okrnjeni postavi je v vrhunskem športu težko, kar se je morda kazalo tudi pri nenavadno veliko izgubljenih žogah moštva iz Dallasa, ki drugače ne počne veliko tovrstnih napak.