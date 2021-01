Utah v sredo ni potreboval svojega najboljšega igralca Donovana Mitchella za zmago nad Dallasom. Mavericksi so igrali premehko v obrambi in preveč nezanesljivo v napadu, da bi bili kos uigranim in razigranim Jazzom, ki so nanizali deset zmag zapored. Za enajsto znova igrajo brez Mitchella, Mavericksi se otepajo četrtega zaporednega poraza.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP