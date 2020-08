Dallas in Clippersi v predogledu končnice

Trener Dallasa Rick Carlisle je ob začetku na igrišče poslal visoko postavo s centrom Bobanom Marjanovićem in Kristapsom Porzingisom na krilu. Nasproti jima je stal mladi Hrvat Ivica Zubac, ki se je dobri znašel pod obročem in zadel oba prva koša za Clipperse. Začetne minute so bile za obe peterki precej sušne, žoga je le s težavami zdrsela skozi obroč. Pri Mavericksih je največ veselja do igre kazal Dorian Finney-Smith, Dončić je bil ob osredotočeni obrambi Clippersov precej zadržan. Nizek rezultat je potrdil, da sta moštvi začeli počasi, Dallas je zaostajal za točko (23:22).