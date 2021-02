Lillard dobil napeto končnico z Dončićem

Portland je v tretji četrtini povsem zasenčil Dallas in srečanje se je zdelo že odločeno, toda nova vrhunska predstava Luke Dončića je prinesla napeti zadnji minuti, v katerih sta z Damianom Lillardom izmenjevala koše. Slovenec je imel ob koncu priložnost, da izenači, a je zgrešil, tesna zmaga je tako odšla v Oregon (121:118).

icon-expand Kristaps Porzingis (levo) in Luka Dončić (desno) sta znova vse bolj usklajen napadalni stroj, Damian Lillard poganja Portland. FOTO: AP

Dončić (44 točk, 9 podaj, 7 skokov) je odigral nov večer zelo dobre košarke, toda tokrat je imel premalo podpore v napadu, da bi lahko sam preobrnil srečanje. Tik ob koncu se mu je ponudila priložnost, da z metom za tri izenači, a se je žoga odbila iz obroča in lahko je samo še v nemočni jezi nase raztegoval majico. "Če bi imel še devetkrat priložnost ponoviti zadnji met, bi zadel vseh devetkrat. A je žoga poletela iz koša. Toda to je met, ki ga moraš vreči," se je trener Rick Carlislesprijaznil z razpletom. Slovenec po tekmi še vedno ni bil preveč zgovoren. "Mislil sem, da gre žoga v obroč, a je šla ven. Bil sem razočaran, to je moja krivda. Moral bi zadeti," je na kratko opisal zadnji poskus. "Ni važno, ali sem ob metu samozavesten ali ne, važno je ali zadenem ali ne," se ni želel lotevati podrobnih psihoanaliz zaključka tekme. Kljub izgubljeni tekmi sta pred torkovim koncem glasovanja za uvrstitev na tekmo zvezdnikov za njim dve odlični predstavi, na katerih je zbral skupaj 90 točk in postavil nov tovrstni rekord kluba. "Poskušam priti v ritem, uporabljati noge in zaupati metu," je pojasnil svoj skok na novo raven, ob še vedno temačnem izrazu po porazu. Trail Blazersi so s četrto znago prekinili podoben niz zmagoslavij Mavericksov, kljub temu da so bili brez treh članov prve peterke, Zacha Collinsa, CJ-ja McColluma in bosanskega centra Jusufa Nurkića. Znova je bil odličen Lillard (34 točk, 11 podaj, 3 skoki, ukradena žoga), njegova dolga trojka slabih 33 sekund pred koncem je zapečatila tekmo. Ob strani mu je stal Gary Trent mlajši (17 točk, skok, ukradena žoga), Robert Covington(15 točk, 5 skokov, 4 ukradene žoge) je zadel serijo trojk, nato pa zadnjo četrtino skušal ustaviti Dončića. Veteran Carmelo Anthony (15 točk, 3 podaje, 5 skokov) je poživljal igro s klopi, njegova podaja ob koncu za zabijanje Derricka Jonesa mlajšega (6 točk, 4 skoki, 2 blokadi) je bila zadnji žebelj v krsto Dallasa. Trener slednjega Carlisle je dejal, da je k zaključku pripomoglo nerazumevanje, saj je želel, da bi moštvo podvojilo obrambo na Lillardu. "Morda je bila kriva maska, morda hrup v dvorani, a me niso slišali. Zadel je težak met, a takšni mu redno uspevajo," je ugotavljal, nato pa poudaril, da bi morali bolje odigrati celotno tekmo in jim ne bi bilo treba zadnje minute dohaajti tekmeca za napeto končnico.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po njegovih besedah ga skrbi, da Dončić prenaša zelo težko breme, čeprav ima odličen igralni ritem in zelo dobro zadeva. "Poskušati moram bolj uravnotežiti napad, težko je pričakovati od Luke, da bo večer za večerom dajal po 40 točk. Moramo pognati tudi druge fante, da mu bodo pomagali nositi to breme(zadevanja)." Kristaps Porzingis (18 točk, 8 skokov, ukradena žoga, 2 blokadi) je po odlični igri proti New Orleansu tokrat dosegel pol manj točk, ni mu ustrezala obramba Portlanda, ki je veliko menjavala igralce, zgrešil je vse tri poskuse od daleč. Met za tri tokrat ni bil tako tekoč kot v petek, poleg petih trojk Slovenca je štiri prispeval še Dorian Finney-Smith(14 točk, podaja, 3 skoki, ukradena žoga, blokada), Tim Hardaway mlajši (12 točk, skok) in Jalen Brunson (11 točk, 2 podaji, 2 skoka) sta skupaj zadela dve iz ducata poskusov. Carlisle je bolj kot napad znova poudaril obrambo, "prevečkrat se moramo reševati zaostanka... še vedno mislim, da je najboljša pot za napredek moštva boljša obramba, še naprej bomo delali na njej. V torek bo priložnost za dober trening, kar se ob letošnjem urniku zgodi redko, obramba bo pri vrhu stvari, ki jih bomo vadili." Potek srečanja Dončić je srečanje začel z lepo podajo Maksiju Kleberju, ki je žogo le še položil v obroč. Sledila je podaja Joshu Richardsonu, v tretje si je s korakom nazaj naredil prostor za svoj met. Prva meta za tri nista bila natančna, težave od daleč so imeli tudi drugi Mavericksi. Pri Portlandu sta zadevala neustavljivi Lillard in Covington, pod košem so imeli robustnega Enesa Kanterja, ki se je boril s Porzingisom. Ta je po novem vzrocu menjav ostal na igrišču, ko je Slovenec po petih minutah igre odšel na klop. Portland je zadeval od daleč in si ustvarjal priložnosti, pri domačih je bil razpoložen le Dončić. Polčetrto minuto pred koncem je prerivanje za žogo Kanterja in Finneyja-Smitha sprožilo nekaj hude krvi, a sta jo hitro umirili tehnični napaki za oba. Lillardu se je pri zadevanju pridružil tudi veteran s klopi Anthony in razlika je klub prizadevanjem Slovenca vztrajala okoli desetih točk. Ni pomagalo, da sta Willie Cauley-Stein in za njim še Dončić vztrajno skakala za žogo, a je pekrat zapored nista zmogla spraviti skozi obroč. Anthony je z eksplozivnim zabijanjem ob koncu četrtine postavil njen končni rezultat (34:25).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dallas je prvo trojko zadel šele po dobrih 13 minutah igre, met za deleč je sprožil Kleber in klop gostov je nemudoma vzela minuto odmora. Po njej se je nadaljevala trojkarska suša domačih, ki niso in niso zmogli zadeti od daleč, dokler v petnajstem poskusu Treyju Burku le ni uspela še druga trojka za moštvo iz Dallasa. Njihova druga peterka je bila bolj razigrana od Portlandove, Kleber je s tretjo trojko za hip izenačil, a je Anthony nemudoma vrnil z enako mero na drugi strani igrišča. Dallas je ob vrnitvi Dončića v igro zaostajal za dve točki, nato sta z Lillardom nizala lepe akcije, prvi z natančnimi podajami, drugi s težkimi meti izpod koša. Pridružil se mu je Kanter, ki je pod košem izrival Porzingisa. Ko je Jones nehote udaril Slovenca po obrazu, so sodniki po ogledu posnetkov menili, da je šlo za nešportni prekršek. Dončić je goste po dveh prostih metih kaznoval še s trojko, naslednji napad dodal še eno in domači so prevzeli vodstvo. Lillard, ki je celotno četrtino imel precej pripomb čez delo sodnikov, je bil kaznovan s tehnično napako. Nato je prišla še tretja trojka neutrudnega Dončića, ki je zbral kar enajst točk v zadnjih dveh minutah. Ker je Trent takoj nato zadel od daleč na drugi strani, je Dallas prvi polčas končal le s tremi točkami predosti (61:58).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mavericksi so drugi polčas začeli s trojko Finney-Smitha po podaji Dončića, takoj je s srednje razdalje zadel Lillard. Nato je z natančnim metom od daleč nadaljeval Slovenec, a je znova odgovoril Lillard, tokrat tudi on s trojko. Donačić ga je nato po komaj treh minutah tretje četrtine spretno prisilil k četrti osebni napaki, toda Oregončana to ni zmotilio, nemudoma je od daleč zadel še drugič zapored. Trojko je dodal tudi Covington in gostje so prevzeli pobudo. Portlandovo serijo metov za tri je nadaljeval Trent in domača klop je z minuto odmora skušala prekiniti njihov nalet. Gostom se je po njej obrestovalo tesno pokrivanje Dončića po celem igrišču, po ukradeni žogi je Trent v protinapadu zadel in dobil še prosti met, nato je Dončić znova zapravil žogo za Dallas, Trent pa še enkrat zadel. Slovenec se je nemudoma odkupil s podajo za tri točke Tima Hardawaya mlajšega, nato je še sam dodal težko trojko, ko je pričakoval, da bodo dosodili prekršek nad njim.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To je pognalo napad domačih, saj so ob njegovih podajah dodali še dva meta za tri, toda Covington je sam dosegel sedem točk in ohranjal prednost Portlanda. Po njem je breme prevzel Lillard in s petimi točkami razliko zvišal na sedem. S podajo Anthonyju je pomagal, da je z novo trojko zrasla na deset točk. Nato je vrnil Dončiću in ga prisilil k prekršku v napadu, kar je pomenilo četrto osebno napako Slovenca. Mletju Dallasa se je priključil Kanter in 14 točk zaostanka je pomenilo vse bolj resne težave za domače. Slovenec je odgovoril s košem in prostim metom ob prekršku, toda vse boljši Lillard je s še eno trojko izničil napor in Portland je imel lepo popotnico za zadnjih ducat minut (103:91).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napoved o boljši obrambi domačih v zadnji četrtini, potem ko so v prejšnji prejeli kar 45 točk, je razblinil Anfernee Simons s svojo četrto trojko, zato pa je Portland Dallas brez Dončića prisilil, da so napad končali brez meta na koš. Dobra obramba gostov je hitro prinesla vrnitev Slovenca, medtem ko je Lillard na klopi še vedno zbiral moči za zaključek. Dallas je premalo odločno izrival visoke Trail Blazerse izpod obroča, kar je gostom omogočalo druge priložnosti za zadetke. Domačim je začelo zmanjkovati časa, toda ob samo enem razpoloženem igralcu, ki so ga ves čas tesno pokrivali, ni bilo videti poti za preobrat.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaporedna koša Porzingisa in Dončića sta nekoliko poživila upanje, a je klop gostov takoj posredovala z minuto odmora. Po njej je Slovenec zadel iz novega prodora, razlika je skopnela na tri točke, nato je po prekršku gostov v napadu Dončić Lillarda prisilil k peti osebni napaki in iz prostih metov znižal na le točko zaostanka. Toda žogo je v roke vzel Lillard in vztrajno ohranjal tri točke prednosti Portlanda. Začele so se Dameove urice, kot pravijo zaključkom Oregonca, v katerih matira tekmece. Mavericksi so dobrih 32 sekund pred koncem računali predvsem na Dončića. Temu so Blazersi skoraj pustili lahek koš, toda Jones je zadel slabih sedem sekund prek koncem. Dallas je moral zadeti za tri, če je želel podaljške. Dončić je imel odprt met od daleč, a je zgrešil, sodniki so žogo sprva prisodili domačim, po ogledu posnetkov pa spremnenili odločitev in tekma je bila odločena (121:118).