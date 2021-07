Dallas je Dončiću namenil lokalni praznik

22-letnemu Luki Dončiću v čast so svetniki mesta Dallas na predlog sodnika Claya Jenkinsa sprejeli sklep, s katerim so šesti julij razglasili za dan Luke Dončića.

V sklepu so slovenskega košarkarskega asa tudi razglasili za ambasadorja košarke in zapisali Dončićeve dosežke na in ob igrišču, pohvalili njegov vpliv na navijače z vseh kotičkov sveta, se mu zahvalili za pomoč lokalni skupnosti in mu še posebej čestitali za dejstvo, da je postal najmlajši igralec v zgodovini NBA, ki se mu je uspelo dvakrat uvrstiti v idealno peterko lige.

"Hvala mestu Dallas in Dallasovim zvestim navijačem za to veliko čast." je na družbenem omrežju Twitter ob časti, ki ga je doletela, napisal Dončić.