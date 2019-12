Dallas je v San Francisco prišel po 21. zmago

Warriorsi so bili zadnjih nekaj let zanesljivi udeleženci finala ter strah in trepet lige, drugi klubi so se nabiranja igralcev lotevali z mislijo, kako bodo čim bolj učinkoviti v boju s Severnokalifornijci. Poškodbe in poletni prehodi med klubu so povzročile, da v San Franciscu trenutno nastopa mlado moštvo iz vseh vetrov, edini vezno člen s strahovlado je le še Draymond Green. "Nisem si mislil, da bom spet tako užival v dveh zaporednih zmagah," je priznal, ko je serija hudih porazov načenjala moralo kluba.

Steve Kerr je stisnil kri iz kamna ter v zbirko novincev, zavrženih in mladih igralcev v razvoju končno vnesel nekaj več reda ter dokazal, da je vrhunski trener. Green in D'Angelo Russell, ki je iz Netsov prišel kot del menjave za Kevina Duranta, postajata udarni dvojec napada, odkar se je Russell začel privajati na hiter ritem igre v San Franciscu. Hkrati so oživeli nekaj časa klinično mrtvo obrambo, predvsem po zaslugi centra Willieja Cauleyja-Steina, kar Greenu omogoča, da večkrat priskoči na pomoč ne najbolj zanesljivim branilcem na vrhu rakete.

Vse to je pripomoglo, da imajo Warriorsi z sabo niz štirih zmag in niso več že vnaprej vknjiženi kot dobljena tekma. A karkoli drugega kot zmaga bi bilo globoko razočaranje za Maverickse, sploh po vrnitvi Luke Dončića. 20-letni slovenski fenomen je na prvem srečanju dosegel enega od svojih osmih trojnih dvojčkov (35 točk, 11 podaj in 10 skokov), tokrat pa bo lahko proti na papirju lažjem nasprotniku brusil svojo formo po predahu štirih tekem. "Ne bom legala, na koncu sem bil precej utrujen," je zadihan priznal po zmagi nad San Antoniom.