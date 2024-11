Dallas s povratnikom Dončićem do visoke domače zmage

Košarkarji iz Dallasa so v ligi NBA gostili ekipo New Orleans Pelicans in visoko zmagali (132:91). Luka Dončić, ki je zadnjo tekmo proti Oklahomi izpustil zaradi bolečin v desnem kolenu, je dosegel 26 točk. Dodal je še pet skokov in pet podaj, na parketu pa je preživel 30 minut. To je druga zaporedna zmaga za Dallas. Dvoboj je štel tudi za pokalno tekmovanje, ki so ga Teksašani odprli s porazom proti Golden Statu. Za preboj v četrtfinale morajo dobiti vse preostale tekme, najprej pa jih čaka težko gostovanje v Denverju, kjer so pred dnevi že izgubili.

Priložnost za igro je v dresu Denver Nuggets dobil tudi Vlatko Čančar, ki je ob gostujoči zmagi svoje ekipe proti Memphis Grizzlies s 122:110 prispeval pet točk.

Dallas je prvič v sezoni nanizal tri zaporedne zmage, potem ko je pred tem ugnal še San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder. Razmerje zmag in porazov 8-7 trenutno zadošča za deseto mesto v zahodni konferenci. Tokrat večjih težav košarkarji iz Teksasa niso imeli. Proti oslabljenim pelikanom so imeli dvoboj pod nadzorom, prednost pa je bila na koncu za varovance Jasona Kidda najvišja v sezoni.

Trener Dallasa je lahko ob koncu spočil nosilce igre. Dončić je na parketu preživel največ časa, in sicer 29:37 minute, v tem času pa je dosegel 26 točk (iz igre 10:16) ob petih asistencah in petih skokih. Ukradel in izgubil je po tri žoge. Še šest igralcev Mavericks je preseglo mejo desetih točk. Klay Thompson je dosegel 19 točk, Kyrie Irving 18, s klopi pa je Naji Marshall dodal 15 točk.

Pri gostih so manjkali številni nosilci igre, med njimi Zion Williamson, CJ McCollum, Herbert Jones in Dejounte Murray. Najboljši strelec Pelicans je bil na koncu Trey Murphy z 19 točkami. Dvoboj je štel tudi za pokalno razvrstitev v zahodni skupini C, kjer ima zdaj Dallas zmago in poraz (Golden State Warriors). Odsotnost Jokića se je Denverju tokrat poznala manj V isti skupini je Denver gostil Memphis in prav tako dosegel prvo zmago na dveh tekmah. V gosteh je padel Memphis, čeprav je manjkal Nikola Jokić. V njegovi odsotnosti sta strelsko breme prevzela Jamal Murray (27) in Michael Porter (24), Russell Westbrook pa je 12 točkam dodal 14 podaj in deset skokov za že 200. trojni dvojček v NBA, kar je absolutni rekord.

Priložnost je dobil tudi Čančar, ki je v dobrih 11 minutah dosegel pet točk in pobral štiri skoke. Iz igre je zadel dva od treh metov. Naslednja tekma Nuggets, ki so na lestvici zahoda peti z osmimi zmagami in petimi porazi, čaka prav proti Dallasu v noči s petka na soboto ob 4. uri. Izida, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 132:91 (44:29, 19:22, 34:18, 35:22)

Luka Dončić 26 (10:15 iz igre, 3:8 za tri, prosti meti 3:5, 5 skokov, 5 podaj, 3 izgubljene in 3 ukradene žoge v 30 minutah).



Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 110:122

Vlatko Čančar 5 (2:3 iz igre, 1:1 za tri, 4 skoki v 11 minutah).