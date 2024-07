Dallas Mavericksi si na vse pretege želijo Klaya Thompsona

OGLAS

Dallas se želi še okrepiti in vsaj ponoviti lansko sezono. Klay Thompson ni več igralec, kot je nekoč bil, a je vseeno v lanski sezoni dosegel v povprečju 17,9 točke, dodal pa je še 3,3 skoka in 2,3 asistence. (Nekdanji) zvezdnik, ki je s Stephom Curryjem tvoril legendarno dvojico, ki so jo čez lužo poimenovali 'Splash Brothers', bo, kot kaže, letos zapustil ekipo, ki ga je leta 2011 izbrala na naboru lige NBA kot 11. po vrsti. Prvi na omenjenem naboru je bil soigralec Luke Dončića Kyrie Irving, ki je bil izbran s strani Clevelanda.

Največjo konkurenco za podpis pogodbe z Golden Statom in takojšnjo menjavo bo imel Dallas z Los Angeles Lakersi. Največji zvezdnik LeBron James naj bi Thompsona poklical takoj po tem, ko se je odprla letošnja tržnica v ligi NBA. Zaradi stasa, ki ga Thompson uživa v franšizi iz San Francisca, bo tudi on sam imel besedo ali dve pri tem, kam bo poslan, k 'sosedom' v Los Angeles ali v Teksas k Dallasu.

Dallas je izgubil ključnega člana pretekle sezone Derricka Jonesa mlajšega, ki se seli v Los Angeles Clipperse. Podpisal je pogodbo za tri leta, ki mu bo na sezono nanesla 10 milijonov dolarjev.

A Mavericksi so hitro našli menjavo in podpisali pogodbo z nekdanjim igralcem pelikanov iz New Orelansa, 26-letnim Najiom Marshallom. Ta je podpisal podobno težko pogodbo kot Derreck Jones mlajši. Ta mu bo prinesla v treh letih tri milijone manj kot slednjemu.

Luka Dončić in Klay Thompson FOTO: AP icon-expand