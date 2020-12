Dallas na čelu z Dončićem za začetek z nevarnimi Sunsi

Menjava Setha Curryja za Josha Richardsona je bila namenjena predvsem krepitvi obrambe Teksašanov, nekdanji soigralec Gorana Dragića pa je na pripravah odlično metal tudi izza črte za tri, kar je bila specialiteta mlajšega od bratov Curry. To bi lahko pomenilo, da ne bo trpel lanski najbolj učinkovit napad v zgodovini lige NBA, Richardsonova boljša obramba, predvsem na črti za tri, pa bo pokrpala največje luknje v moštvu. Analitiki jih tako uvrščajo med štiri najboljše na zahodu, koliko bo to držalo, bo odvisno predvsem od zdravja Kristapsa Porzingisa. Latvijec ne bo nastopil vsaj do januarja, tudi potem lahko pričakujemo, da bo trener Rick Carlsile skrbno razporejal njegove igralne minute. 221 centimetrov visoki center si je zaradi svoje izredne gibljivosti in natančnega meta prislužil vzdevek latvijski samorog, toda tako kot drugi zelo visoki igralci ima težave s poškodbami nog. V enem kolenu so mu že operirali sprednjo križno vez, v drugem, "boljšem", zdravi operiran meniskus. Tudi drugi najboljši visoki igralec Dwight Powell se vrača po operaciji pretrgane ahilove tetive.

Nihče ne dvomi, da bo Dončić naredil še korak naprej v svoji že tako izjemni NBA karieri, še posebej, ker ima okoli sebe večinoma nespremenjeno igralsko zasedbo, ki dobro ve, kako igrati z mladim zvezdnikom. Tudi Richardson je na pripravah kazal, da se je hitro prilagodil novemu načinu igre. Tako lahko od Dončića morda pričakujemo celo sezono s povprečjem trojnih dvojčkov, dvomestnim številom točk, podaj in skokov na srečanje. Najbolj drzne napovedi ga uvrščajo ob bok Oscarju Robertsonu in Russellu Westbrooku, ki sta doslej edina dosegla trojne dvojčke s povprečjem 30 točk na tekmo, prvi 1962, drugi 2017. Kar bi lahko pomenilo, da bi najmlajši MVP v zgodovini lige svoje moštvo popeljal tudi do finala zahoda.