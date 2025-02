'Dallas ni bil nič v primerjavi s tem, kar sledi. Upam, da je pripravljen'

"Dallas Mavericks so superzvezdnika praktično podarili Los Angeles Lakersom," pojasnjuje košarkarski komentator Peter Vilfan. Med drugim zato, pravi Vilfan, ker Luka po njihovem mnenju ne igra dovolj dobre obrambe, pa tudi "da naj ne bi bil dovolj discipliniran glede treninga, prehrane in podobnih zadev. Ampak oprostite, poglejmo statistiko in se pogovarjamo, ali se dovolj dobro prehranjuje ali ne".

Ob tem bi lahko bil Luka, nadaljuje Vilfan, s podpisom superpogodbe ob koncu sezone v vrednosti 336 milijonov evrov za klub iz Dallasa tudi prevelik strošek. "A mislim, da je Luka bolj jezen zaradi odnosa, načina, kako so se ga rešili, kot pa zaradi tega, ker bo izgubil teh za nas enormnih 116 milijonov dolarjev (113 milijonov evrov op. a.)," meni Vilfan.

"Kupčija, ki se je zgodila, je nedvomno poslovna zmaga, ne samo za Lakerse, tudi za Dončića," pa ocenjuje pravni strokovnjak Blaž Tomažin Bolcar. "Trg Kalifornije je bistveno večji, mislim, da dvakrat večji od trga Dallasa, Hollywood domuje v LA, se pravi se vse te komercialne tržne priložnosti za Luko se samo večajo," dodaja.

Ob tem se bo večala tudi vrednost vseh partnerjev z Luko, nenazadnje znamka I feel Slovenia. "A je to predstavitev v Dallasu ali v Los Angelesu, takoj nam je jasno, da gre za eksponentno večji trg in tukaj bo Luka samo pridobival in mislim, da tudi igralsko in komercialno za njega ta poteza sploh ni slaba, daleč od tega, boljša," zaključi Tomažin Bolcar.