Dallas: Ni Luke? Ni težav!

Dallas je na svoji zadnji postaji predbožičnega romanja, ki se je začelo globoko na jugu v Ciudadu de México in se končuje visoko na severu v Torontu. Med potjo so ostali brez svojega superzvezdnika, a vseeno zabeležili občudovanja vredni zmagi nad trenutno najboljšo ekipo NBA Milwaukeejem in nad sicer nekoliko okrušeno Filadelfijo. "Naša kemija v garderobi je odlična, to se kaže tudi na igrišču. Igramo odločno. In to je to," je Kristaps Porzingis pojasnil uspeh moštva. Med počitkom Dončića je prevzel vlogo prvega moža na igrišču, ostali pa so pokazali, da ima ekipa dolgo klop in vrsto igralcev, ki so željni priložnosti.

Globoko med rezerve segajo tudi v Kanadi, Raptorsi so kar brez treh članov prve peterke, Pascala Siakama, Marca Gasola in Normana Powella. Kar pa jih v petek ni motilo proti Washingtonu. Po besedah njihovega trenerja Nicka Nursa je za uspeh moštva pomembna energija, s katero začenjajo tekme. "Zmagali smo, kar nam pomaga. Naša nova igra je še v nastajanju, fantje so z vsako tekmo bolj sproščeni, še naprej bodo morali prevzemati odgovornost," je branilec Kyle Lowry opisal razmišljanje v Torontu. Lowry je manjkal sredi novembra, ko so Raptorsi izgubili v Dallasu.

Takrat v prvi peterki Masvericksov še ni bilo Tima Hardawaya Jr.-ja, sedaj je eden njihovih ključnih mož. Za kar se je zahvalil skrbi trenerja Ricka Carlisla, saj mu je na treningih posvetil posebno pozornost in v njegov met vnesel nekaj manjših popravkov, ki pa očitno delujejo. V 15 tekmah, ki jih je Hardaway Jr. začel, ima sedaj povprečje 17 točk, njegov met z razdalje pa je 43-odstoten. Če bo v svojo igro vnesel več stanovitnosti in odpravil divja nihanja (kot je tekma z le petimi meti, vsemi zgrešenimi), je na poti, da utiša razmišljanja o nakupu še tretjega zvezdnika.