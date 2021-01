Pretreseni Dallas potrebuje zmago proti Phoenixu

Domači so prvi napad začeli z izgubljeno žogo, ne preveč obetaven začetek po srečanju, kjer jih je med drugim pokopala vrsta napak. A je Dončić hitro nanizal pet točk in domače popeljal v vodstvo. Na nasprotni strani je podobno učinkovito začel Jae Crowder z osmimi točkami in Phoenix je počasi prevzel pobudo. Tekma ni bila tako enostranska kot v Utahu, Dallas je tesno sledil gostom. Delo jim je olajšala poškodba centra Deandreja Aytona ki je sedel na klop z bolečo ramo. Napad Phoenixa je bil manj učinkovit kot pri Utahu, igralci iz Arizone so imeli precej manj navdiha, kar je olajšalo delo obrambi Dallasa, poleg tega so Mavericksi igrali veliko bolj zavzeto. Koš Treya Burka ob koncu četrtine je poskrbel, da je bil razlika le točko v korist Phoenixa (29:28).

Gostje so ob začetku druge četrtine hitro nanizali sedem točk. Nato je James Johnson s težavno trojko ob izteku igralnega časa popravil vtis, še eno je dodal Jaylen Brunson in začetni zagon Sunsov je bil izničen. Dobra novica zanje je bila vrnitev Aytona, ki je z nekaj počitka premagal bolečino. Dončič se je na parket vrnil po slabih štirih minutah druge četrtine in precej poživil napad. Mavericksi so z dobro obrambo ustavili goste, prva trojka Doriana Finneyja-Smitha pa jih je popeljala v vodstvo. Domači so prevzeli pobudo in gostom ušli že za osem točk. Nato je sledil prekršek Dončića v napadu, sodniki pa so mu dosodili še tehnični napako. Tej je nemudoma sledil še prekršek Slovenca v obrambi za njegovo tretjo osebno napako in trener Carlisle je nejevoljnega mladca poklical iz igre. Gostje so izrabili nekaj zmede in znova izenačili srečanje. Ob koncu četrtine je Dallas izmučil izkušeni veteran Chris Paul, a je Willie Cauley-Stein s košem v zadnji sekundi izenačil srečanje (55:55).