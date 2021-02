Dallas proti Atlanti skuša ohraniti lepe čase zmag

Po glavnem dogodku večera je sledil še športni zaključek večera, v katerem sta obe moštvi začeli s hitro košarko z veliko zadetki. Luka Dončić je znova prve minute igral nekoliko bolj v ozadju, prvo breme zadevanja sta prevzela Kristaps Porzingis in Maxi Kleber, Nemec z dvema trojkama. Domače moštvo je dobro prokrivalo Traeja Younga, ki se je pogosto znašel obdan s precej večjimi igralci, a je predvsem Jonn Collins uspešno iskal luknje v obrambi Dallasa. Slovenec je po kratkem počitku na klopi slabe tri minute pred koncem prvič zadel za tri in nemudoma poskusil še v naslednjem napadu, a ni šlo. Energijo napadu domačih je vlil Tim Hardaway mlajši, ki je znova začel s klopi, v protinapadu pa se prebil skozi dva igralca Atlante in ob prekršku še zadel. Dončić je ob koncu četrtine skušal ustaviti protinapad Danila Gallinarija, a so mu sodniki dosodili prekršek, njegovi soigralci pa so ga odvlekli stran od sodnikov, ko je začel protestirati. Njegov zadnji met za tri je zgrešil tarčo in Dallas je ob koncu četrtine vodil za točko (33:32).

Moštvi sta prvi minuti druge četrtine porabili za novo umerjanje rok, prvi je iz igra zadel Dončić. Nato so domači začeli počasi uhajati gostom in trener Atlante Lloyd Pierce je nalet skušal ustaviti z minuto odmora. To mu je več kot uspelo, obramba Hawksov je otopela napad brez Dončića, ki je počival na klopi. Igralcem v modrem je nekajkrat zmanjkalo časa za met na koš, ali pa so poskušali od daleč brez pravega učinka in Atlanta je prevzela vodstvo. Moči je znova izenačila dolga trojka Josha Richardsona, nato so domači vztrajno lovili dve točki prednosti gostov. Dokler ni Young začel dokazovati, da lahko zadene skoraj s koderkoli na igrišču, z natančnimi podajami pa iskati soigralce. Mavericksom je zmanjkovalo zamisli, kako ustaviti spretnega Hawksa. Ta je do konca polčasa goste popeljal do desetih točk prednosti (62:52).