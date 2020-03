Dallas proti Memphisu okleščen zaradi obolenj

Včeraj so ga zaradi bolezni s treninga poslali domov, pri čemer niso navedli, za kakšno obolenje gre. Ob kopičenju težav se že pojavljajo ugibanja, ali so možnosti za višje meso na lestvici dovolj velike in ali ne bi bilo bolje mlademu zvezdniku nameniti nekaj dni počitka ter se tako pripraviti na trde obračune v končnici. Še posebej, ker so še vedno brez rezervnega organizatorja igre Jalena Brunsona , ki okreva po izpahnjeni rami, klub pa že nekaj časa podaljšuje datum njegove vrnitve.

Iz kluba so nova poslali dolg seznam poškodb, na njem je znova Luka Dončić , tokrat za uvrstitev nanj nista kriva ne desni gleženj ne palec leve roke, pač pa je zbolel. Ali bo lahko igral, se bodo odločili pred tekmo. Podobno velja za Doriana Finneyja-Smitha (desni bok) in J. J. Bareo (desni gleženj), na igrišče ne bo Tima Hardawayja , ki ima težave z ramo, poleg tega je tudi on zbolel. Slovenec je po tekmi v sredo opravil rentgensko slikanje palca, ki ni pokazalo novih težav, kasneje je dejal, da se bo očitno še nekaj časa moral na vsaki tekmi boriti z bolečinami.

Medvedi mečejo od daleč

Podobne težave ima tudi Memphis, med nadaljevanjem sezone, ko so po premoru za tekmo zvezdnikov izgubili pet srečanj, se je poškodoval njihov odlični mladi tandem pod košem Jaren Jackson Jr. in Brandon Clarke. To bi Dallasu moralo nekoliko odškrniti vrata do koša. Toda trener Taylor Jenkins je priložnost dal mladim igralcem, ki mu izvrstno vračajo zaupanje, hkrati pa igro moštva prilagodil novim razmeram.

Ob Morantu, drugi izbiri lanskega nabora in najbolj resnemu kandidatu za novinca sezone, so tudi ostali mladci začeli igrati dušečo obrambo, hkrati pa pogosteje mečejo izza črte za tri točke. Za sabo imajo tri zaporedne zmage, pri čemer so zadeli 10, 14 in nazadnje že kar 20 trojk. Te so ponavadi orožje Mavericksov, ki bodo morali paziti, da se Tyus Jones, Josh Jackson in De'Anthony Melton znova na razživijo na črti za tri. Dallas je novembra zlahka zmagal (138:122) v gosteh, a so jim Grizzlies v začetku februarja vrnili milo za drago s prepričljivo zmago (121:107) v dvorani American Airlines Center, ko Dončić ni igral.