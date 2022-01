Po prvi četrtini Mavericksi nadzorujejo srečanje z Magici

Mavericksi so znova v skoraj popolni zasedbi, iz karantene sta se vrnila Kristaps Porzingis in trener Jason Kidd. Za prvega še ni jasno, koliko minut mu bodo namenili ob vrnitvi, saj je slaba dva tedna preživel brez stika s trenerji in bo potreboval nekaj časa, da se vrne v igralno formo. Njegova vrnitev je pod vprašaj postavila status Marquesa Chrissa, krilni center je v ponedeljek podpisal tretjo desetdnevno pogodbo, s katerimi je vrh NBA reševal izbruh pandemije po klubih, vendar pa ti odrešeniki iz G lige lahko igrajo samo toliko časa, dokler ima moštvo igralce z rednim delovnim razmerjem v karanteni. Dallas je tako pred srečanjem ubral skoraj pričakovano rešitev in se poslovil od Willieja Cauleyja-Steina, ki zaradi osebnih razlogov ne igra že od konca novembra. S Chrissom so podpisali pogodbo do konca te sezone in za naslednjo, z njo so mu zagotovili minimalno plačilo za veterane.

Po pisanju izkušenega poročevalca iz NBA Marca Steina je vodstvo dallaškega kluba aktivno tudi na trgu igralcev, zanimali naj bi se za centra Indiane Mylesa Turnerja in za krilo Atlante Johna Collinsa, pri čemer naj bi druge klube zanimala predvsem Jalen Brunson in Dorian Finney-Smith. Obema se poleti izteče pogodba, oba imata nizke plače (Finney-Smith 4 milijone, Brunson za NBA skromnih 1,8 milijona dolarjev). Hkrati sta oba ključni del zasuka v zadnjih tednih, ko se je moštvo iz škripavega in neučinkovitega stroja preobrazilo v dobro podmazan mehanizem za nizanje zmag. Brunson je v senci odličnega drugega polčasa in trojnega dvojčka Luke Dončića, v Memphisu nanizal 15 točk ob 54-odstotnem metu, dodal 9 podaj, 5 skokov in 5 ukradenih žog. To je bila 23. tekma s dvomestnim številom točk in 33. v zadnjih 35. Kar pomeni, da ima Dallas za drobiž odličnega drugega organizatorja igre. Podobno velja za Finneyja-Smitha, z Maxijem Kleberjem sta os izvrstne obrambe, s katero Mavericksi zadnje tedne dušijo tekmece in nizajo zmage. Oba imata najboljše povprečje točk na tekmo v karieri (Brunson 16, Finney-Smith 10,5 točke).

Turner je dal javno vedeti, da ni zadovoljen s svojo vlogo pri Indiani (ki jo vodi dolgoletni trener Dallasa Rick Carlisle), vodstvo Pacersev pa se menda vse bolj nagiba k prenovi moštva. Podobno v Atlanti po lanski poti v finale vzhodne konference to sezono nizajo poraze, zato naj bi bili tudi tam "odprti za ponudbe". 24-letni Collins je sicer desna roka njihovega temeljnega kamna Traeja Younga, na katerem gradijo moštvo. Poleti je podpisal novo petletno pogodbo z moštvom, vredno 125 milijonov dolarjev, a naj bi bil tudi on nezadovoljen s položajem v moštvu, čeprav je javno zanikal tovrstna ugibanja. Velik zalogaj za Dallas je tako njegova 23 milijonov dolarjev vredna letna pogodba, le nekoliko manjši pa 18 milijonov dolarjev za 25-letnega Turnerja, njemu se pogodba izteče po koncu prihodnje sezone.