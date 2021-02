Dallas se po tednu prisilnega počitka loteva Memphisa

Teksas je v vremenski kataklizmi postal nov dokaz, da tržna načela pri distribuciji električne energije ne delujejo. Tekmovanje za najnižjo ceno na dereguliranem trgu je kljub opozorilom povzročilo leta zanemarjanja vlaganj v na mraz bolj odporno omrežje, ko je polarni val ustavil elektrarne, je zvezna država iz 21. stoletja zdrsnila v 19. Na razmere so se odzvali tudi v klubu, lastnik Mavericksov Mark Cuban, direktorica kluba Cynta Marshall in štirje igralci na čelu z Luko Dončićem(poleg njega še Tim Hardaway mlajši, Maxi Kleber in Dwight Powell) so mestu Dallas podarili 1,25 milijona dolarjev (dober milijon evrov) za pomoč ljudem v stiski. Srečanje z Memphisom bo tako v senci še vedno izrednih razmer v zvezni državi, v ospredju pa soočenje Dončića, novinca leta v 2019, in Jaja Moranta, novinca leta v prejšnji sezoni.

Dončić je izbran tudi v začetno postavo zahoda na tekmi zvezdnikov, ki bo 7. marca v Atlanti. To je sprožilo nekaj spletne vroče krvi med njegovimi privrženci in navijači Damiana Lillarda, ki so prepričani, da bi ta čast morala pripasti slednjemu. "Nisem pričakoval, da bom začel to tekmo, vem, da si je Lillard to morda zaslužil bolj od mene," se je Slovenec v soboto odzval na tovrstne razprave. Nato pa dodal filozofsko tolažbo za zvezdnika Portlanda, da "čez nekaj let nihče ne bo vedel, kdo je bil v začetni peterki in kdo ne, vedeli pa bodo, da je bil tudi Lillard del srečanja zvezdnikov v Atlanti."