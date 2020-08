Dallas se s Sunsi bije za boljše izhodišče v končnici

Dončić je tekmo začel z zgrešenim polaganjem na koš, nato je svoj prvi met zgrešil tudi Porzingis, navijači Mavericksov pa so stiskali pesti, da to ni napoved težav v pomembni tekmi. A sta hitro pokazala svoj pravi obraz in Dallas je prevzel pobudo na igrišču. Tudi Seth Curry se je z dvema hitrima košema oddolžil za petkovo mlačnost v napadu. Ta je dobro deloval tudi ob prihodu rezervistov s klopi, med njimi je priložnost znova dobro izrabil Boban Marjanović . Ob zavzeti igri v obrambi je Dallas že v prvi četrtini prepričljivo vodil za 12 točk (35:23).

Visoki Srb je v tretji minuti ob navdušenju svoje klopi odločno zabil v koš Phoenixa, trener Rick Carlisle pa ga je dolgo pustil na igrišču. Svoja najboljša igralca je razdelil med dve peterki, tako da je bil ob počitku Dončića Porzingis Dallasova pogonska os. Curryjev petkov urok se je tokrat prenesel na Tima Hardawayja Jr.-ja, ki ni in ni zmogel zadeti. Sunsi so med četrtino nekoliko znižali svoj zaostanek, vrnitev Slovenca ob bok Latvijca pa je ponovno pognala Dallasov stroj za koše.

Phoenix je imel težave z ustavljanjem teksaške konjenice, zato so si pomagali z nedovoljenimi prijemi in pridno nabirali osebne napake. Tretja Devina Bookerja je pomenila, da je strelski mojster Sunsov na robu težav, ki so prišle ob koncu polčasa, ko si je v napadu neprevidno prislužil še četrto. Dallas je na krilih trojčka Dončić, Porzingis in Curry na počitek odšel s 13 točkami prednosti (73:60).