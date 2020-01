Dallas se želi Oklahoma Cityu oddolžiti za silvestrski poraz

Thundersi so že dober teden najbolj vroče moštvo zahodne konference, nanizali so pet zaporednih zmag, prenovljeni veteran Chris Paul se je z 28 točkami v Houstonu oddolžil svojemu nekdanjemu klubu, ki ga je zamenjal za Russella Westbrooka. Ta se je sicer ob Thundersih spomnil na svojo nekdanjo tradicijo trojnih dvojčkov z 32 točkami, 12 podajami in 11 skoki.

MOŠTVI

Oklahoma City, Dallas in Houston so v drugi skupini zahodne konference, ki se ta hip gnete okoli petega mesta. Utah, LA Clippersi in Denver so jim ušli za dobre tri zmage, še vedno zgodba zase so Lakersi na vrhu. Za zadnje, osmo mesto, ki vodo v končnico, se na polovici sezone poteguje vsaj pet moštev, od Memphisa do z Zionom Williamsom okrepljenega New Orleansa na dvanajstem.