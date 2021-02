Dallas skuša Golden Stateu vrniti za četrtkovo šolo košarke

Pred tekmo je bilo veliko govora, da Luka Dončić potrebuje pomoč soigralcev, posebej Kristaps Porzingis bi moral postati še dvigniti raven svoje igre. Latvijec je v odgovor odločno začel tekmo, podobno tudi drugi Mavericksi, ki so dva dni premlevali slabo igro s prve tekme. Warriorsi so bili v prvih treh minutah senca spretnega moštva, ki je tako učinkovito razorožilo tekmece, v prvih treh minutah so dosegli le dve točki in zaostajali že za deset. Dallas tokrat nizkemu moštvu brez pravega centra ni več dopuščal, da bi pobirali odbite žoge, hkrati so strnili obrambo okoli Stephena Curryja. Napad gostov je bil izjemno nenatančen, domačini so zadeli polovico od svojih šestih metov za tri točke. ato se je razgrel Kent Bazemore, očitno nov Warriors, ki ga navdihuje igra proti Dallasu, za tri je začel zadevati tudi Curry in visoka prednost domačih se je počasi skrčila na samo štiri točke ob koncu četrtine (35:3).