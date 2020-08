Dallas proti Clippersom upa na novo magično noč Dončića

Tim Hardaway Jr. je z zadetim metom za tri dal vedeti, da je razpoložen za igro, na drugi strani je tudi Paul George zadel trojko in napovedal, da je njegova strelska suša zadnjih tekem morda končana. Dallas je začel plodno, za tri je zadal tudi Dorian Finney-Smith, drugo trojko je dodal Hardaway Jr., Dončić je prodiral na koš, tudi Max Kleber je zadel za tri in Mavericksi so imeli začetno vodstvo. Toda George in izvrstni Kawhi Leonard sta jim s svojimi koši tesno sledila. George je kazal, da skuša nadomestiti vse zgrešene koše iz prejšnjih srečanj, Leonard je rezal skoti obrambo Dallasa kot vroč noč skozi maslo in Clippersi so zadeli 19 zaporednih točk.