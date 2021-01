Dallas ustavlja zmagovalno vročico Utaha

Luka Dončić (z žogo) in Bojan Bogdanović

Utah je bil brez svojega odličnega organizatorja igre Donovana Mitchella, ki je kazal znake pretresa. Toda to ne bi smel biti prehud udarec za Jazze, saj to sezono igrajo moštveno košarko, v kateri je skupina bolj pomembna od posameznika. Na začetku prve četrtine je Dallasu največ težav povzročal Rudy Gobert, francoski center je z osmimi točkami pomagal svoji ekipi k hitremu ducatu točk prednosti. Mavericksi so tako kot že nekajkrat v tej sezoni na začetku znova drseli v precejšen zaostanek, kar ki jim oteži delo v nadaljevanju srečanj. Dončić je z igrišča odšel dobri dve minuti pred koncem četrtine, na klopi pa se je držal za desno koleno, ki ga je očitno motilo. Nova nevarnost za goste je postal Jordan Clarkson, ki je s sedmimi zaporednimi točkami pomagal, da se je četrtina končala s 13 točkami prednosti za domače (32:19).