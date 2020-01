Dallas v drugi del sezone vstopa v Portlandu

Mavericksi proti lanskim finalistom zahoda Trail Blazersom skušajo podaljšati svojo serijo treh zaporednih zmag. Portland je daleč od lanske forme, toda v sredo so proti Houstonu dokazali, da še vedno znajo usekati.

Luka Dončić (levo) lahko premaga vsakega branilca, ki mu ga tekmeci postavijo nasproti. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in Portlandom se začne ob 3.30 po slovenskem času.

"To so nore številke," je trener Dallasa Rick Carlisle dejal v Sacramentu, ko je po zmagi nad Kingsi zrl v 25 točk, 15 skokov in kar 17 podaj Luke Dončića. "Težko jih je dojeti. Obramba ga v vsakem napadu skuša ustaviti po vsem igrišču, a se ne samo izmuzne iz njihovih zank, ampak to naredi na res lep način," je opeval prizadevanja svojega mladega zvezdnika. A vsi niso bili zadovoljni "Očitno ni bilo tako dobro, kot zmorem igrati. Vaditi moram trojke," je 20-letnik s samokritičnim očesom zrl na vseh pet zgrešenih metov z razdalje. MOŠTVI Vedno zadržani Dončić, ko je treba opisati svojo igro, je skoraj prenehal odgovarjati na vprašanja o statističnih dosežkih in jih odpravlja le še z nasmehi in skomizganjem. Njegove podaje so lasersko vodeni izstrelki, premaga lahko vsakega branilca, ki mu ga tekmeci postavijo nasproti. Če nadenj pošljejo dva, mu je celo všeč. "Košarko igra pet igralcev, zato bo nekdo prost, kadar me podvajajo," je dejal po tekmi v Sacramentu. Na njej je znova manjkal Kristaps Porzingis, čeprav je večer pred tem skoraj zagotovil, da bo na igrišču. Toda bolečina v desnem kolenu še ni jenjala in trener Casey Smith, ki bdi nad zdravjem in okrevanjem Mavericksov, je tik pred zdajci sklenil, da je še prezgodaj za igranje. Sama poškodba (še) ne zbuja skrbi, toda zgodovina Porzingisovih težav s spodnjim delom telesa postaja temen oblak, ki visi nad zamislijo o nekoč nepremagljivem dvojcu z Dončićem.

Dončić (levo) in Damian Lillard sta osrednji gibali svojih moštev. FOTO: AP

Zadnja dobra dva tedna sta še boj očitno pokazala, kako pomemben je Latvijec za moštvo. V napadu je kljub včasih slabemu metu dovolj velika grožnja, da pritegne branilce in odpira prostor za soigralce. V Obrambi varuje obroč in skače za odbitimi žogami. Dallas se s slabšimi moštvi lahko meri tudi brez njega, a se le s težavo prebijajo skozi tekme z bodočimi tekmeci v končnici. "Ko zgubiš igralca z 221 centimetri, je varovanje koša in skakanje za odbitimi žogami precej težje. Brez njega občutimo razliko," je bil jasen Carlisle. Težave pod obročem imajo tudi v Portlandu, saj sta poškodovana njihova velikana Zach Collins in Jusuf Nurkić. Tako je v ospredju kosanje med Dončićem in Damianom Lillardom, Portlandovim organizatorjem igre, ki zna neutrudno polniti koš tekmecev. V sredo so Trail Blazersi prepričljivo premagali Houston in pri tem tako učinkovito omejili najboljšega strelca lige Jamesa Hardena, da je zmogel le 13 točk. Toda kljub dvema zaporednima zmagama so še vedno le deseti, z več porazi (24) kot zmagami (18).

Poškodbe Kristapasa Porzingisa (desno) mečejo senco na zamisel o nepremagljivem dvojcu z Dončićem. FOTO: AP