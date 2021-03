Dallas po dnevu za premislek v drugo proti Clippersom

V lanski končnici so se Clippersi lotili Mavericksov s skoraj gangsterskim ustrahovanjem, tako fizično kot psihično. Kar je pripomoglo, da je Dallas v svoje vrste pripeljal Jamesa Johnsona, veterana, ki mu od rok ne gre samo košarka, ampak se lahko po robu postavi največjim robavsom. Kalifornijci so se v ponedeljek vrnili h agresivnosti, le da v bolj prečiščeni obliki, njihova visoka in hitra krila so z odločno obrambo dušila igro Luke Dončića. Posebej Paul George je svojo igro v napadu nekoliko žrtvoval za tesno pokrivanje Slovenca. Hkrati so visoke Maverickse uspešno izrivali izpod obroča in imeli kar trinajst skokov več. Poškodbe so v začetno peterko prinesle Ivico Zubca in in Marcusa Morrisa, kar se je izkazalo za pravo orožje proti Dallasu brez Dwighta Powella in Johnsona (prvi je nocoj na voljo, drugi je po obisku družine v zdravstvenem protokolu). Pod vprašajem je nastop Doriana Finneyja-Smitha, zaradi osebnih razlogov, neuradno naj bi čakal na rojstvo drugega sina.

Dobra obramba je Maverickse prisilila k veliko napakam, izubili so 15 žog, kar sedemkrat je bil nepreviden Slovenec. To pa pomeni toliko manj metov na koš, česar si proti tako dobremu moštvu ne morejo privoščiti. Prva zvezdnika Dallasa, Dončić in Kristaps Porzingis sta s 47 točkami presegla udarni dvojec Clipeprsov, Kawhija Leonarda in Georga (skupaj sta imela 37 točk), toda drugi člani prve peterke so zmogli le 17 točk, medtem ko so jih ostali trije Clippersi nasuli 41. Poživitev s klopi je bil Tim Haradway mlajši (21 točk), njegovi meti v ključnih trenutkih so Dallasu dolgo dajali upanje, da še lahko preobrne tekmo. Dolžnik je Josh Richardson, po dveh srečanjih z 20 in 27 točkami jih je v ponedeljek zmogel le šest.

Vzkrvavela je tudi stara rana moštva, neučinkovitost in napake ob koncu tesnih srečanj. Najboljše zdravilo proti njej je boljši začetek tekem, tako da je konec manj stresen. "Bolje moramo začenjati. To ne pomeni nujno velikega vodstva ali dobljene četrtine, toda izogniti se moramo zaostankov za deset in še več točk po prvi četrtini," je bil jasen trener Rick Carlisle. Po njegovih besedah takšni zaostanki pomenijo, da se moraš izkopati iz začetne luknje, to pa zahteva toliko energije, da je nato težko vzdrževati dosežen rezultat. "Dobro opravljeno delo od samega začetka čisto do konca je zagotovo ključno," je razkril ne ravno zelo zapleten recept za zmage.