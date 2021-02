Dallas v drugo s Pheonixom za slovo od težavnega januarja

Kleber je svojo vrnitev iz karantene oznanil z zabijanjem natančno po minuti igre, nekaj kasneje je z blokado ustavil centra gostov Deandreja Aytona. Začetek srečanja je bil izenačen, nekaj skrbi so povzročale štiri izgubljene žoge domačega moštva. Temu je pomagala nenatančnost Bookerja, ki se je vrnil po štirih tekmah odsotnosti, hladen je bil tudi Luka Dončić, v prvih osmih minutah je le trikrat vrgel na koš in vsakič zgrešil. Slovenec se je med strelce vpisal šele s črte za proste mete, zato pa je svojo roko hitro uravnal Tim Hardaway mlajši, ki je tokrat v igro prišel s klopi, in z dvema trojkama pomagal do osmih zaporednih točk in vodstva Dallasa za tri. Nato so prišle minute Franka Kaminskyja, ki je pod obročem pestil Maverickse, a je Jalen Brunson ob koncu četrtine poskrbel za izenačenje (22:22).