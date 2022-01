Mavericksi skušajo pri Magicih zašpiliti z zmagami bogat mesec

Mavericksi so januar preživeli z izvrstno obrambo, ki je popustila le proti Knicksom in Warriorsem, s Sunsi pa so se enakovredno merili do sredi zadnje četrtine, nato pa je izkušeni Chris Paul košarkarski stroj iz Arizone popeljal do zmage. Tudi ob zadnjih dveh zmagah obramba ni bila več tako zavzeta, a jo je nadomestil udarnejši napad. Luka Dončić je po prebolenem covidu prerojen in igra na ravni, kot so jo od njega pričakovali pred začetkom sezone. Proti Indiani je zadeval tudi izza črte za tri točke, s čimer je imel sicer precejšnje težave. Ob koncu tretje četrtine mu je prodor proti obroču in met z desnico prinesel 6001 točko kariere. Za to je potreboval le 234 tekem, kar je nov rekord NBA, Slovenec pa ni pretirano slavil dosežka. "To je krasno," je po srečanju dejal z nasmehom, nato pa dodal "upam, da jih bo še več." Ni še jasno, kako resne so težave Porzingisa z desnim kolenom, v njem so mu oktobra 2020 z operacijo popravili meniskus. Zmaga proti Orlandu sredi meseca je bil začetek vrnitve Latvijca, ki je zaradi okužbe s koronavirusom moral v karanteno in je izpustil sedem tekem.

Temeljita prenova Orlanda pomeni, da imajo najslabši izkupiček zmag v ligi, njihovi navijači se lahko tolažijo, da so vodilni v tekmi, kdo bo imel najboljše možnosti pri žrebu vrstnega reda v letošnjem izboru novih igralcev. Moštvo je prav tako sredi pogajanj za veterane, na katere v prihodnje ne računa, klubom z letos večjimi ambicijami pa bi prišli prav v nadaljevanju sezone in končnici. Med njimi je Terrence Ross, izkušeno krilo, ki je v petek za zmago proti Detroitu s klopi prispeval 21 točk. Med snubci naj ne bi bilo Dallasa, zato pa omenjajo Toronto, ki bi v zameno na Florido poslal Gorana Dragića in izbor v prvem krogu letošnjega nabora. Slovenec v soglasju z vodstvom kanadskega kluba ni več z moštvom, verjetno ne bi igral niti na Floridi. Kanadčani bi se znebili visoke plače in dobili uporabnega igralca za boj za končnico, Orlando pa še en element več za svojo prenovo. Kljub temu pa ni pametno podcenjevati mlade zasedbe, Franz Wagner je bil novinec decembra v vzhodni konferenci, z novinci Jalenom Suggsom, Wendellom Carterjem mljašim, Mojem Bambo in Colom Anthonyem pa so na navdahnjen večer lahko spoštovanja vredna začetna peterka.