Dallas z Dončičem proti Lillardu in Portlandu

Dončić in Lillard sta nemudoma začela izmenjevati uspešne mete na koš, prvi je imel ob strani še Porzingisa in Tima Hardawaya Jr.-ja, ki je v ponedeljek vodil Maverickse do preobrata na tekmi z Utahom. Dallas je tako hitro prevzel vodstvo in po nekaj njihovih lepih napadih se je trener Portlanda Terry Stotts zatekel k prvi minuti odmora. Mavericksi so tudi z Dončićem na klopi nadaljevali s prepričljivo igro na obeh straneh igrišča, latvijski samorog Porzingis je dokazoval, da je zvezdnik NBA.