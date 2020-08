Dallasov boj za preživetje s Clippersi znova brez Porzingisa

Clipperse, ki so ob poplavi čustev ob novem policijskem uboju temnopoltega Američana že razmišljali, da bi zapustili Orlando, le še ena zmaga loči od napredovanja v polfinale zahoda. Kristaps Pozingis je zaradi poškodbe desnega kolena praktično končal sezono, tako da je izziv za Luko Dončića in ostale Maverickse še toliko večji.

icon-expand Luka Dončić (s številko 77) je znova brez pomoči Kristapsa Porzingisa (desno).

Clippersi so v torek zdesetkali Maverickse, tudi šesto tekmo so začeli odločno, obramba je razorožila sicer odličen napad Dallasa in jih prisilila h štirim izgubljenim žogam. Trener Rick Carlisle je pred srečanjem dejal, da bo prav skrb za žogo eden od ključnih delov igre. Dončić je na klop sedel še pred polovico četrtine, kar ni ravno običajen ritem njegovih menjav. Mavericksi so po začetnem velikem zaostanku vzpostavili ravnotežje, Paul George pa je znova dokazoval, da je depresije konec in da zadeva z vseh razdalj. Nekoliko olajšanja za Dallas je prinesla njegova druga osebna napaka, ob kateri je sedel na klop. Maxi Kleber pa je s tesnim pokrivanjem nekoliko vznejevoljil prvega zvezdnika Clippersov, sicer vedno mirnega Kawhija Leonarda.

Dallas se je vse bolj enakovredno kosal z Los Angelesom in njegovo dolgo klopjo odličnih igralcev. Poldrugo minuto pred koncem so prvič izenačili, nato je prišlo še sedaj običajno iskrenje med Dončićem in Marcusom Morrisom, ki je z udarci po glavi Slovenca tega spravil v bes. Na njegovo srečo je zraven njega stal Boban Marjanović in zgrabil Dončića, že ko se je ta pobiral s tal. Sodniki so po ogledu posnetka dosodili grobo igro in Morrisa poslali v garderobo, kar je že tretja izključitev v šesti tekmi ekip. Dončić je ob koncu s trojko pokazal, da se je pomiril, koš Marjanovića pa je prednost Dallasa povišal na pet točk (34:29).

