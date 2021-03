Dallas želi gostovanja na vzhodu končati z zmago v Orlandu

Latvijec je sicer še vedno na listi poškodovanih igralcev, a so njegov nastop označili za verjeten. Na igrišče se je vrnil že v soboto, ko je okrnjeni postavi Brooklyna nasul 18 točk, predvsem pa trikrat blokiral mete tekmecev, kar kaže velik napredek njegove igre v obrambi. Ta je bila deležna številnih kritik, trener Rick Carlisle pa ga je ves čas branil, da po jesenski operaciji in okrevanju brez resnih priprav šele prihaja v pravo formo. "Njegovo varovanje obroča in obramba sta bila najboljša doslej. To samo kaže, koliko dela je vložil v zadnjih desetih, enajstih dneh," je bil trener zadovoljen s Porzingisovo igro po zmagi nad Netsi. V Dallasu so prisilni odmor, ki ga je prinesla okvara električnega omrežja v Teksasu, izrabili za trening svoje igre v obrambi, rezultati kažejo zelo dobro igro pod obročem na zadnjih štirih tekmah.

Ob tem drži, da sta Memphis in Boston sredi notranjih težav, Brooklyn pa je brez Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta tiger z enim zobom, a ko so se soočili s Filadelfijo v polni moči, so doživeli prepričljiv poraz. Morda je bil to res le slab večer, zato je zmaga proti Orlandu skoraj nujna, če želijo utišati dvomljivce. Hkrati drži, da je tudi najmanj prepričljivo moštvo v NBA sposobno prebliskov proti najboljšim. Magice vodi odlični črnogorski center Nikola Vučević, še eden iz kluba Balkan Boys, v katerem je igralce iz nekdanje skupne države še dodatno povezalo lansko druženje ob končnici prav v Orlandu. Na srečo Dallasa je praktično edina grožnja na igrišču, saj so Magici brez Markella Fultza in Aarona Gordona. Luka Dončić je po (zanj) nekoliko slabši igri v Filadelfiji znova v zagonu, v vzponu je forma Josha Richardsona, Jalen Brunson in Tim Hardaway mlajši pa sta na vsaki tekmi grožnja, da bosta imela vroč večer in postala strelski stroj.