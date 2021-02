Dallas želi proti Golden Statu nadaljevati lepe trenutke zmag

Dallasov ogenj je v prvih treh minutah srečanja razgreval Luka Dončić, ki je prispeval vseh začetnih osem točk. Trojka Kristapsa Porzingisa je bila priložnost, da okrepijo zagon, a so Warriorsi odgovorili z dvema prodoroma do obroča, oba sta se končala s košem in še dodatnim prostim metom po prekršku. V nasprotju s pričakovanji so nizki Kalifornijci zadevali izpod obroča, čeprav je Draymond Green (198 centimetrov) na centru manjši tudi od Dončića (201 centimeter), kaj šele 221-centimetrskega Porzingisa. A je ta sprva raje metal od daleč. Ko je Latvijec nekoliko odločneje zaprl prostor pod obročem, so se Warriorsi preselili na črto za tri in koš domačih zasuli s trojkami. Dallas, do sedaj eno najslabših moštev po zadetih metih od daleč, jim je skušal slediti. Hkrati so pridno menjavali visoka telesa in s svežimi močmi skušali utruditi kratko klop gostov. Zadnje minute so se spremenile v strelski dvoboj Stephena Curryja in Dončića, Golden State je po koncu četrtine vodil za dve točki (36:34).