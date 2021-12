Razredčeni Mavericksi so vrnili milo za drago okrnjenim Timberwolvesom

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je zaradi levega gležnja izpustil že peto tekmo, Kristaps Porzingis je v nedeljo v Minnesoti pridelal boleči desni palec, Hardaway pa je bil zadnja žrtev okužb, ki so odnesle že Reggieja Bullocka, Maxija Kleberja in Josha Greena. Pandemija izdatno kosi po celotni ligi in vse bolj glasna so vprašanja, kakšen smisel ima v takšnih okoliščinah še nadaljevati z igranjem. Toda pred vrati so božične tekme, eden najbolj donosnih terminov v ligi in njen komisar Adam Silver je dejal, da ne nameravajo prekiniti tekmovanja. Udarec bolezni je priložnost za druge in v ponovitvi srečanja proti Minnesoti, tokrat v domači dvorani, so jo dobili Theo Pinson (7 točk, 3 podaje, 4 skoki, 4 ukradene žoge, blokada), Marquese Chriss (6 točk, 8 skokov, blokada) in JaQuori McGlaughlin. Sploh prva dva sta ne samo zapolnila minute, ko je običajna zasedba Dallasa počivala na klopi, pač pa bila pomemben del za zmago proti prav tako skrpani Minnesoti. „Na začetku je dobro igral v obrambi,“ je trener Jason Kidd pojasnil, zakaj je Chrissa, ki je pogodbo s klubom podpisal pet ur pred začetkom srečanja, na igrišču puščal v njegovih ključnih trenutkih. „Poznam ga skozi njegovo kariero, zaupam mu, opravil je zelo dobro delo,“ ga je pohvalil. Zanj je navijal tudi Dončić, ki je kljub napovedim, da se poškodovani igralci ne bodo izpostavljali morebitni okužbi, s klopi podpiral soigralce. In ki mu je že odpustil predlansko suvanje pod košem, ko je bil Chriss v dresu Warriorsev.



Pinson je nekaj ur pred odhodom v Las Vegas dobil sporočilo svojega agenta, naj ne odide nikamor, nato pa odletel v Minnesoto, kjer je spoznal Maverickse in se z njimi vrnil v Dallas. V ponedeljek je podpisal desetdnevno pogodbo, danes pa na igrišču preživel kar 22 minut. „Vedel sem da bom dobil priložnost, nisem vedel, da takšno. A sem bil pripravljen,“ se ni branil ponujenega. Zelo hitro se je moral privaditi na sistem igre, „precej dobro znam razbrati dogajanje na igrišču... a so bili trenutki, ko nisem vedel, kaj (kakšno akcijo) igramo.“ Jalen Brunson (28 točk, 6 podaj, 2 skoka, 3 ukradene žoge, blokada) dobro razume kako se je iz na pol prezrtega igralca povzpeti med ključne člane moštva, izbor drugega kroga iz nabora 2018 je znova vodil prvo peterko in bil znova najboljši strelec domačih. „To je pravi profesionalizem, kako so se odzvali,“ je pohvalil nove soigralce. Po nedeljskem porazu zaradi površne igre so tokrat v še težjih okoliščinah pokazali precej bolj žilavo podobo. „Največja sprememba je bila energija in intenzivnost naše igre,“ je zasuk pojasnil Brunson. Rahlo presenetljiva je bila tudi solidno delovanje obrambe, upočasnili so najboljšega igralca Minnesote Karla-Anthonyja Townsa (26 točk, 7 podaj, 14 skokov, 2 blokadi). „Vedeli smo, da moramo veliko več komunicirat,“ je Dorian Finney-Smith (19 točk, 5 podaj, 6 skokov, 2 ukradeni žogi) pojasnil, kako so premagali neuigranost z novimi močmi. „Hitro bodo pobrali vse naše akcije, saj so zelo pametni fantje,“ je našel spodbudne besede zanje.