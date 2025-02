O menjavi Dončića na seji mestnega sveta: 'Župan, ne pusti jim, da nas preselijo'

Pred zbranimi mestnimi uradniki je v vlogi zagretega in razočaranega navijača nastopil Alex Stein , sicer znani ameriški komik in youtuber, ki je znan po tem, da rad zmoti sestanke mestnih oblasti in sooči politike.

Navijači Mavericksov so sicer v tem tednu že protestirali pred dvorano American Airlines Center, svoje razočaranje pa izrazili z napisi in vzkliki. Nekateri so stopili še korak dlje in zbirajo denar za postavitev velikih reklamnih panojev, usmerjenih proti menedžerju kluba Nicu Harrisonu in lastnikom po celotnem mestu.

Košarkar Spencer Dinwiddie je po četrkovi tekmi za Dallas Moring News povedal, da razume razočaranje navijačev. "Mislim, da je to povsem razumljivo. To kaže na to, kako zelo ga imajo oboževalci radi," je dejal Dinwiddie. Po njegovem mnenju so navijači v Luki dobili "novega Dirka Nowitzkega", potem ko se je ta upokojil. "Nihče ni jezen na navijače Dallasa zaradi njihove reakcije. In kot pri vseh čustvenih situacijah, moraš jim dati čas, da to predelajo."