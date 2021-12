Dallaški fantje z vseh vetrov niso zdržali pritiska prvakov

Zmedeni niso bili le gledalci, vprašanje je bilo, ali znajo vsi Mavericksi našteti imena preostalih dvanajst igralcev, ki so bili aktivni na srečanju. Dorian Finney-Smith (12 točk, 3 podaje, 3 skoki, 2 blokadi) je na začetku druge četrtine na igrišče pripeljal peterko, v kateri preostali štirje igralci 72 ur pred tem še niso bili člani moštva. Nihče ni opravil niti enega treninga z moštvom, dva sta deset dnevno pogodbo podpisala le nekaj ur pred merjenjem moči z branilci naslova. Tudi Bucksi so brez Giannisa Antetokounmpa, strašni Grk je tako kot Donte DiVincenzo in Bobby Portis okužen, zaradi operacije hrbta so ostali brez Brooka Lopeza. Toda njihove težave je zasenčila lista odsotnih pri Dallasu, na čelu z Luko Dončićem, ki je po poškodbi levega gležnja staknil še okužbo s korona virusom. Kljub temu je domače moštvo pod taktirko Jalena Brunsona (19 točk, 8 podaj, 4 skoki) na začetku druge četrtine povedlo za deset točk, nato za osem sredi tretje, nato pa so igro v roko prevzeli gostje in v zadnji četrtini vodstva niso več spustili iz rok. Za kar je poskrbela izkušena trojka Khris Middleton (26 točk, 7 podaj, 5 skokov, ukradena žoga), Jrue Holiday (24 točk, 7 podaj, 7 skokov, 3 ukradene žoge) in DeMarcus Cousisns (22 točk, 4 podaje, 8 skokov, ukradena žoga, blokada).

"Razplet je za nas sreča v nesreči," je nenadno priložnost za šest začasnih članov Dallasa opisal Marquese Chriss (13 točk, 5 podaj, 2 ukradeni žogi), ki je zaradi šestih osebnih napak vso statistiko zbral v le slabih trinajstih minutah. S Theom Pinsonom (9 točk, podaja, 4 skoki) sta nekakšna veterana, saj sta že v torek pomagala moštvu do zmage proti Minnesoti. Brandon Knight (2 točki, 2 skoka) pa je ob ob začetku ogrevanja poldrugo uro pred tekmo stal na sredi igrišča, kjer ga je pomočnik trenerja Sean Sweeney na hitro uvajal v sistem igre. Če sploh še lahko govorimo o kakršnemkoli sistemu, ko klubi strgajo po G ligi in skušajo zbrati dovolj igralcev za tekmo. "Ko se zbudiš, najprej preveriš telefon, ali je še kdo izven moštva. Potem ti med drugo in tretjo uro popoldne ponovno sporočijo, kaj je pokazal drugi test," je trener Dallasa Jason Kidd opisal svoje težave. "V resnici ne vem, kdo bo z nami na letalu. Najprej moramo videti, kdo bo nocoj in jutri končal z obveznim zdravstvenim protokolom," ni želel ugibati, kakšna zasedba se bo na božični dan v Salt Lake Cityju merila z Utahom.