Dallasov popravni izpit proti Clippersom

Druga tekma se je začela podobno kot prva, le da v obrnjenih vlogah. Dallas je zadeval, Clippersi so imeli hude težave pri spravljanju žoge skozi obroč. Donačić ni prav nič pogrešal poškodovanega Patricka Beverleyja, specialista za dušečo obrambo, ki mu ponavadi sledi kot senca. Prve menjave so poživile igro moštva iz Kalifonije, dva koša z dodatnim metom za prekršek sta načela prednost Teksačanov. Odgovoril je Tim Hardaway Jr. s svoko prvo trojko, zadeval je tudi odkritje Orlanda Trey Burke.

Lou Williams je s svojo drugo trojko pokazal, da so negotove minute Kalifornijcev minile, od daleč je zadel tudi Leonard in prednost Dallasa je znova kopnela. Teksačani so kot moštvo pridno nabirali osebne napake, Clippersi so jih imeli dvakrat manj, a so tri prisodili Georgu, kar je pomenilo, da bo moral pazljivo igrati v obrambi. Ob koncu četrtine so Mavericksi ohranili štiri točke prednosti (29:25).