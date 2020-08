Dončićeva briljantna predstava preveč za Milwaukee

Milwaukee Bucks z Giannisom Antetokounmpom in Khrisom Middletonom ima najboljši izkupiček rednega dela sezone. Toda v lepi tekmi je izjemno razpoloženi Luka Dončić vodil Dallas skozi nov podaljšek vse do zmage za utrjevanje samozavesti pred končnico. Ob je dosegel 36 točk, rekordnih 19 podaj in 14 skokov. Dončić ima tako največ trojnih dvojčkov med vsemi košarkarji v tej sezoni.

icon-expand Dinamičen dvojec Dallasa, Luka Dončić in Kristaps Porzingis, se lahko kosa z vsemi zvezdniki NBA, moštvu manjka še nekaj izkušenj.

Dallas se je vsaj za en večer lepo otresel očitkov, da ne zna zaključevati tekem. Proti eni najboljših obramb v ligi so v zadnjih minutah nadoknadili zaostanek, nato pa v podaljšku zdržali njen napadalni juriš. Dončić (36 točk, 19 skokov, 14 podaj) je od prve minute kazal, da je izjemno razpoložen za igro, prodiral je globoko pod koše Bucksov, njegove podaje so razgrevale soigralce na črti za tri točke. Kristaps Porzingis (26 točk, 11 skokov) je srečanje začel odločno, nato nekoliko usahnil, ob koncu pa znova zaigral odlično in pomagal preobrniti rezultat. Tretji mušketir je bil tokrat Dorian Finney-Smith (27 točk, 11 skokov), s šestimi zadetimi trojkami v dvanajstih poskusih je nadoknadil šibko strelsko formo običajnih ostrostrelcev Tima Hardawaya Jr. (8 točk) in Setha Curryja (2 točki). Tudi trener Dallasa Rick Carlisle je dejal, da je bilo srečanje odlična priprava za končnico. "Zrli smo v obraz številnih demonov iz preteklih srečanj,"je slikovito opisal prejšnje težave z zaključevanjem tekem. Nato pa nasul številne pohvale na račun Dončića, ki je odigral eno najboljših tekem NBA-kariere."Njegovo vodenje (moštva na igrišču) je vsaj tako veliko, kot je že kar smešna statistika, ki jo dosega." Dončić je bil po srečanju skromen, da le izpolnjuje svojo vlogo. "Milwaukee je izjemno moštvo, a tudi nam gre vse bolje. Giannis (Antetokounmpo) je finalist za najboljšega igralca, skoraj nemogoče ga je ustaviti. Delali smo trdo, zaupali drug drugemu in izšlo se je." Kljub tretji tekmi s podaljškom se še vedno počuti svežega, "skušam najti prave rešitve, včasih še vedno mečem, ko ne bi bilo treba. Boljša je moja igra v obrambi." Za izjemno podajo med nogami ob zaključku srečanja pa ni našel prave razlage, "ne vem, zakaj sem se odločil zanjo, videl sem priložnost in podal." Pobuda v prvem polčasu Dončić, ki je z Bamom Adebayom iz Miamija in Brandonom Ingramom iz New Orleansa finalist v izboru za igralca, ki je najbolj napredoval, je pred srečanjem dejal, da je premor prinesel veliko počitka, zato se je moral pripraviti za nadaljevanje v Orlandu. "Vznemirjen sem, to je moja prva končnica, s KP-jem bova naredila vse, da pridemo čim višje," je napovedal. Nato pa na igrišču z odlično igro v prvih minutah pripomogel, da je Dallas hitro prevzel vodstvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dončićevo sprehajanje skozi obrambo Bucksov je zbujalo navdušenje komentatorjev, Mavericksi so tudi z njim na klopi ohranili pobudo in ohranjali prednost pred uradno domačim moštvom. Porzingis se je hitro bližal dvojnemu dvojčku in nakazal, da je razpoložen za novo odlično predstavo. Latvijec v izolaciji Orlanda igra na vrhunski ravni in vtira novo sol v rano newyorških navijačev, ker se je vodstvo Knicksov tako zlahka odreklo enemu najboljših igralcev v generaciji. Konec prve četrtine je najprej zavlekel ugovor trenerja Dallasa Carlisla, po katerem so prekršek Maxija Kleberja nad Antetokounmpom preobrnili v prekršek slednjega v napadu. Nato sta se oba znova soočila, tokrat so dvignjeno nogo Nemca, ki je priletela v občutljiv del med nogama Grka, razglasili za grob prekršek, kar je Bucksom omogočilo, da so znižali prednost in po prvih dvanajstih minutah zaostajali le za tri točke (35:32).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mavericksi so drugo četrtino začeli podobno kot prvo, prodori pod koš in meti izza črte za tri. Dončić je kazal svojo izjemno nadarjenost kot organizator igre in soigralcem delil žogo, kot da ima več parov oči. Osem podaj je prineslo štiri polaganja na koš in tri trojke, skupaj kar 17 točk. Porzingis je nekoliko upočasnil začetni zagon, a so tokrat ostali Mavericksi držali ritem z Milwaukeejem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Grška pošast je začela uveljavljati svojo izjemno fizično prevlado, Antetokounmpo je bil najboljši strelec na igrišču, nato se mu je pridružil še ostrostrelski center Brook Lopez, ki je z dvema trojkama Buckse popeljal v vodstvo. Nedosojen prekršek nad Dončićem je povzročil jezo tako trenerja Carlisla kot Slovenca, dve tehnični napaki in dva prosta meta pa sta še poglobili zaostanek. Lopez je postajal nerešljiva uganka za obrambo Dallasa, saj je nizal koš za košem. Po izvrstni napadalni predstavi Bucksov so Mavericksi na počitek odšli z devetimi točkami zaostanka (71:62).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nalet ob koncu tekme Bucksi so drugi polčas začeli, kot so končali prvega, z odločnim napadom in čvrsto obrambo, zato je Carlisle prvo peterko Mavericksov na rob igrišča poklical že po 36 sekundah. Hitri premor je pomagal, Dallas je počasi načenjal vodstvo tekmecev, ki so postali nekoliko nenatančni. Menjava postav na igrišču je več energije prinesla Bucksom, ki so ustavili nalet Teksačanov. Porzingis se je proti rezervni peterki Milwaukeeja znova razigral in tokrat je moral njihov trener Mike Budenholzer vzeti minuto odmora.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na srečo Dallasa je Lopez izgubil svoj magični met, toda tudi meti Mavericksov od daleč so se izogibali poti skozi obroč. Vrnitev Dončića je prinesla novo iskro v napad, njegova podaja je Porzingisu omogočila silovito zabijanje, nato je z dolgim metom čez igrišče našel Justina Jacksona in rezultat je bil znova izenačen. Pred zadnjim delom igre je Dallas, ki je zaostajal že za 11 točk, imel dve prednosti (93:91).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dončić je zadnjo četrtino začel navdahnjeno, z desetim skokom si je priigral nov trojni dvojček, petindvajsetega v NBA-karieri, obrambi Bucksov pa je povzročal sive lase. Njegov zadnji odhod na počitek pred zaključkom tekme je prinesel nekaj olajšanja za Milwaukee, ki se je približal le na točko zaostanka. Tekma je začela nihati med moštvoma, trojka veterana Georga Hillapa je poskrbela, da je prednost imel Milwaukee. Dončić je pogrešal bolj učinkovito igro Porzingisa, ki je srečanje začel odlično, nato pa potonil v povprečje. Serija devetih zaporednih točk je pomenila, da so Bucski zadnji dve minuti začeli s sedmimi točkami prednosti. Toda Latvijec se je iznenada prebudil in z dvema zaporednima košema Dallas vrnil v igro za zmago. Trener Budenholzer je z ugovorom rešil Antetokounmpa šestega prekrška, Dončić pa je imel priložnost, da dobrih 21 sekund pred koncem izenači srečanje. Oba je zadel, Bucksi niso izrabili napada in na vrsti so bili podaljški (119:119), tretji v peti tekmi Dallasa v Orlandu. Prva koša v nadaljevanju sta bili trojki Mavericksov po poldrugi minuti igre brez zadetkov, kar je pomenilo, da je moštvo zadelo zadnjih 13 točk srečanja. Še ena trojka Doriana Finneyja-Smitha je Buckse potisnila v težave. Toda Antetokounmpo in Khris Middleton sta poskrbela, da je prednost skopnela le na dve, do konca je bila še minuta in 42 sekund. Grški stroj je nato poskrbel za šesti prekršek Porzingisa in si olajšal delo v napadu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke