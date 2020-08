Dallasov prvi izziv lokalni tekmeci iz Houstona

Nadaljevanje sezone prinaša polno neznank, nekaj odgovorov za Dallas prinaša soočenje s Houstonom, ki so na šestem mestu zmago in pol pred njimi. Cilj Mavericksov je v osmih tekmah zlesti čim višje na lestvici in se tako izogniti obema favoritoma zahoda iz Losa Angelesa, Lakersom in Clippersom. Peto mesto je v dosegu, zmaga nad Rocketsi pa skoraj nujna.

icon-expand Luka Dončić (desno) in James Harden, prva zvezdnika svojih moštev, nocoj igrata za čim boljše izhodišče v končnici. FOTO: AP Dallas je tekmo začel s košem latvijskega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, ki je opazno večji od nizke postave Houstona, vprašanje je, ali bo prevladal njegova višina ali hitrost nasprotnikov. V obrambi mu je namreč stoji nasproti kar 26 centimetrov nižji P. J. Tucker. Dončić je prve minute igral nekoliko zadržano, v peti minuti tekme pa s korakom nazaj zadel za tri mimo Hardna.