Dallas za končnico tokrat proti Sacramentu

Trener Dallasa Rick Carlisle je tik pred tekmo spremenil začetno peterko in na položaju branilca dal prednost veteranu J.J. Bareu pred novincem v moštvu Treyem Burkom. Začetni minuti sta bili v znamenju bolj zagretih Kingsov, ki so na krilih razpoloženega strelca De'Aarona Foxa hitro povedli za osem točk, Carlisle pa je uporabil prvi premor. Dobro minuto kasneje mu je po podaji Luke Dončića pod koš neoviranemu Kristapsu Porzingisu sledil tudi kolega na klopi Sacramenta Luke Walton. Dončić je tudi po drugem premoru nase mamil obrambo Kingsov in odpiral prostor soigralcem, ki so počasi nižali zaostanek.