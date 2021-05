Delovni praznik dela Mavericksov proti nevarnim Wizardsom

Mavericksi so v Detroitu ne ravno zlahka premagali skromno domače moštvo, zasluge ima predvsem izvrstna igra Tima Hardawayja mlajšega, z 42 točkami je izenačil dosežek kariere. Skrbi moštvu je povzročil predčasni konec tekme za Kristapsa Porzingisa, ki se je pritoževal nad bolečinami v desnem kolenu. Na listi poškodovanih je bil njegov nastop označen kot vprašljiv, enako velja za Maxija Kleberja, Nemec ima težave z desno golenjo. Ali bosta člana prve peterke prišla na igrišče, bo jasno pred tekmo. Latvijec proti Wizardsom ni igral niti na tekmi v začetku aprila, toda Washington je bil takrat brez Bradleyja Beala in povsem drugačno moštvo, zakopano pod serijo porazov. Dallas je kljub težkim nogam po zmagi v New Yorku večer prej ves čas nadziral srečanje, končali so ga z igralci s klopi za rutinsko zmago (109:87). Sedaj je podoba Wizardsov povsem drugačna, v Dallasu pa upajo, da bo petkova tekma proti Celevelandu gostom nekoliko upočasnila korak.

Beal je s povprečjem 31,1 koša na tekmo drugi strelec lige, tik za Stephenom Curryjem (31,3 koša) in krepko pred tretjim Dončićem (28,6) in četrtim Damianom Lillardomiz Portlanda (28,3 točke). Hkrati je izjemno učinkovit, zadane skoraj polovico metov, vse to mu je prineslo imenovanje za najboljšega igralca tedna vzhodne konference (v zahodni je čast pripadla Dončiću). Russell Westbrook je znova stroj za trojne dvojčke (dvomestno število točk, podaj in skokov) in dosega nove statistične mejnike, le da tokrat to prinaša tudi zmage, ne samo polni knjige rekordov. Je prvi podajalec lige s povprečjem 11 podaj na tekmo (Dončić je tretji s povprečjem 8,7 podaje na tekmo). V aprilu se je prebudil tudi Davis Bertans in začel nizati mete za tri točke. Na šestih od enajstih tekem jih je zadel vsaj štiri, od daleč v povprečju zadane 47,8 odstotka metov. Prihod centra Daniela Gafforda iz Chicaga je okrepil njihovo obrambo, v aprilu so bili tretje najbolj učinkovito obrambno moštvo in tekmecem dopustili le 107,7 točke na sto napadov (Dallas je bil v tem obdobju osemnajsti, dobil je 114,8 točke na sto napadov).