Delovni praznik za Dragića in Heate

Heati igrajo drugo popoldne zapored, kar doslej ni bila dobra napoved, ali so drugo tekmo izgubili ali pa so izgubili naslednjo po takšnem dvojčku. Po drugi strani Kingse gostijo v domači dvorani, kjer so jim le Lakersi v tesnem srečanju odvzeli primat nepremagljivosti. Soočata se tretje in četrto najbolj počasno moštvo po meritvah NBA, navijači Sacramenta pa se pritožujejo, da pod taktirko trenerja Luka Waltona njihova ekipa "uporablja vse možne strategije, da so igre čim manj prijetne za gledanje".

MOŠTVI

Kingsi so izgubili štiri tekme zapored, v soboto proti živahnemu Jazzu iz Utaha, njihov mladi krilni center Marvin Bagley III (ki mu je Vlade Divac na naboru 2018 dal prednost pred Luko Dončićem) pa je potožil "včasih se med igro premalo opozarjamo, če bomo to znova dopustili, nas bodo premagovali celo tekmo, kot so nas že (v Utahu)". Skupaj z odličnim organizatorjem De’Aaronom Foxom, strelcem Buddyjem Hieldom in srbskim krilom Nemanjo Bjelico so nepredvidljivo moštvo, ki lahko preseneti tudi najboljše, ali pa izgubi s tekmeci z dna lestvice.

Pri Heatih so razmišljali o nedeljski zadnji četrtini, ko so zmogli le 18 točk (osem zadetih metov v 21 poskusih) ter sedemkrat neuspešno vrgli izza črte za tri točke. Poškodba je iz ritma vrgla Tylerja Herra, mladi novinec je igral le dobrih osem minut in ni zadel koša, predvsem pa je manjkala njegova (pre)drznost, s katero ob koncu zadeva ključne koše za zmago. Prvi strelec Miamija Jimmy Butler ima za sabo niz treh hladnih tekem, ko je njegov met manj kot 38-odstoten. Da doseže dvomestno število točk, je zaslužno njegovo spretno siljenje tekmecev k prekrškom in zadeti prosti meti.

"Jimmy ni tako učinkovit kot običajno, a meče dovolj prostih metov, da je njegovo število (točk na tekmo) še vedno videti dobro. Toda žoge ne meče najbolje, nekoliko je izven ritma," je ugotovil tudi nekdanji košarkaš in trener, sedaj pa televizijski analitik Kevin McHale. Butlerjev met za tri ob koncu tekme s Spursi je sprožil nekaj negodovanja tudi med navijači, a kot pravi Ira Windermana iz časnika Sun Sentinel, "to je ego najboljših igralcev v odločilnih trenutkih, Butler takrat verjame, da bo zadel naslednji met".