Dobrodelna dražba za socialno ogrožene otroke

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je ob zadnjem dnevu licitacije dresov povedal:

"Na poziv sodniškega oddelka je to nekako najmanj, kar smo lahko lahko naredili, da omogočimo otrokom, ki si ne morejo privoščiti vsako leto nekih privilegijev, ki jih mogoče drugi imajo, v tem primeru morje. Torej, to so artikli, ki bodo šli za dobrodelno dražbo za socialno ogrožene otroke za poletni tabor. To je dres z vsemi podpisi naših mednarodnih sodnikov in pomočnikov, tukaj je dres s finala Lige Evrope letos v Sevilli in pa dres s podpisi naših mednarodnih sodnic in pomočnic in pa žoga, s katero se je igralo letošnje finale Lige Evropa."