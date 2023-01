Đoković: Hvala, da me prenašate v dobrem in slabem

Leto dni po nepozabni izkušnji, ko so avstralske oblasti Novaka Đokovića poslale v karantenski hotel, nato izgnale iz držav in mu izrekle triletno prepoved vstopa v državo, je srbski as spet na zmagoviti poti v deželi tam spodaj. V Adelajdi je lahko nastopil po odpravi kovidnih omejitev in preklicu prepovedi vstopa v Avstralijo ter nato osvojil že 92. turnir za ATP v karieri.