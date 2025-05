Đoković: Moram čutiti, da sem eden najboljših – če ne bo več tako, je to konec

Na začetku oddaje je Slaven Bilić izpostavil Novakove besede, da si vsako leto znova postavi prioritete in cilje za sezono. Đoković, ki se zaveda svojih let, želi v tej sezoni uživati v sadovih svojega dela, a hkrati ohraniti tekmovalni zmagovalni duh. Na vprašanje, ali je to mogoče, je odgovoril:

"Tega še ne vem, a sem na poti, da to ugotovim. Tenis je bil tri desetletja moje glavno življenjsko poslanstvo. To najbolje poznam, to najbolje znam. Ko sem pred desetimi leti postal oče, se je vse spremenilo – na bolje. Dobil sem novo motivacijo. Želel sem več, da bi osrečil svojega sina, ženo, starše. To mi je dalo krila in dosegel sem nove vrhove. Nato sem se poškodoval, šel skozi različne faze ..."

Posebej je poudaril leto 2018, ki je bila po njegovih besedah ključna prelomnica, ko je celo razmišljal o začasnem umiku iz tenisa, a se je vrnil – in spet postal številka ena.

O iskanju ravnotežja v življenju je Đoković povedal: "Skušam ga najti ob dejstvu, da tenis ni več moj edini življenjski fokus. Želim biti oče, mož, nadomestiti tisto, kar sem žrtvoval vsa ta leta. Ampak ne morem igrati le zato, da igram. Moram čutiti, da sem še vedno med najboljšimi in da lahko osvojim Grand Slam. Če tega ne bo več – bo to konec."

Podporo družine je imel od vsega začetka. V njegovi športno naravnani družini je bilo v središču smučanje, a usoda mu je namenila tenis. Spomnil se je zgodnjega otroštva, ko je pri štirih in pol letih njegov talent prepoznala Jelena Genčić. Veliko časa so preživljali na Kopaoniku. Starša sta se tam tudi spoznala in zagnala gostinski posel, s katerim so se preživljali. Po naključju so v neposredni bližini vrta restavracije zgradili prva tri teniška igrišča.