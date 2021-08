Đoković ne bo branil naslova v Cincinnatiju

Kljub razočaranju v Tokiu pa je Đoković še vedno na dobri poti do najboljše sezone v karieri, saj je letos osvojil odprto prvenstvo Avstralije, Francije ter Wimbledon. Kot je sporočil, si bo vzel nekaj več časa za pripravo na zadnji grand slam sezone, OP ZDA.

"Dragi navijači," je zapisal na Twitterju: "Vzel si bom več časa za okrevanje po dolgi sezoni od Avstralije do Tokia. Žal to pomeni, da ne bom še pripravljen za nastop v Cinncinatiju. Osredotočil se bom na pripravo za US open in nekaj več časa preživel z družino. Se vidimo kmalu, New York!"