Donavana Braziera ne bomo videli na olimpijskih igrah

26-letni Murphy je z izjemnim finišem na ciljni črti dosegel najboljši izid sezone na svetu (1:43,17) in s tem ugnal 24-letnega Isaiaha Jewetta, študenta univerze Severna Karolina, ki si je na koncu z osebnim rekordom (1:43,85) in drugim mestom zagotovil vstopnico za OI v Tokiu. Jewett je na vprašanje, kako se počuti po drugem mestu, dejal, da se noge počutijo dobro, a da mu misli že uhajajo k eseju, ki ga mora oddati do konca dne, in profesorja kar med intervjujem prosil za podaljšanje roka. Tretje mesto in prav tako olimpijsko vozovnico si je zagotovil 24-letni Teksašan Bryce Hoppel.