Dončić bo skušal prirezati krila pelikanom

Tekmi z ekipama iz Los Angelesa sta pokazali najboljši in najslabši obraz Mavericksov – Clippersi so razkrili, kako s trdo obrambo ustaviti čudežnega dečka iz Slovenije, sploh, ko mu ostali člani moštva ne priskočijo na pomoč s svojimi koši, gostovanje pri Lakersih je bil nalet dobro naoljenega stroja, ki je hitro podajal žoge, prosti igralci so zadevali od daleč, ali pa prodrli v prazen prostor pod košem za lahki dve točki. "Naredili smo veliko dobrih reči. Toda moramo ostati skromni. Čaka nas nova težka tekma, ki jo bo prenašala nacionalna televizija," je trener Rick Carlisle po zmagoslavju v Staples Centru miril pričakovanja.

Ta so ob izjemni igri Dončića presegla uvrstitev v končnico, Dallas so začeli uvrščati v širši krog klubov, ki imajo realne možnosti za igro v finalu za prvaka. "Če bodo dosegli končnico? So eno najboljših moštev v NBA," je Daryl Morey, direktor teksaških tekmecev Rockets oznanil prek družbenih omrežij. Morey je eden od soustvarjalcev odličnega moštva iz Houstona in košarko razume do obisti, zato je njegovo mnenje toliko bolj tehtno. Temelji pa na izjemni igri 20-letnega Slovenca, ki v komaj drugi sezoni v najboljši košarkarski ligi skoraj dosega 30 točk, deset podaj in deset skokov na tekmo in se spogleduje z naslovom najboljšega igralca sezone.